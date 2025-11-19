Nadia Mejía en el Miss Universo: Su piquero de patas azules lo diseño un tailandés

Akarach Phusanaphong es propietario de una escuela de diseño y maquillaje en Tailandia. Tiene varios premios por sus trajes

El traje típico de Ecuador ya tiene un lugar en la conversación internacional del Miss Universe 2025. En una pasarela donde cada país busca reforzar su identidad con propuestas llamativas y potentes en significado, la representante ecuatoriana, Nadia Mejía, presentó un diseño inspirado en el piquero de patas azules, una de las especies más reconocidas de Galápagos. Detrás de la creación se encuentra el diseñador tailandés Akarach Phusanaphong, quien ha construido una trayectoria vinculada a la producción de atuendos para certámenes en su país.

¿Quién es Akarach Phusanaphong?

Akarach Phusanaphong es propietario de una escuela de diseño y maquillaje en Tailandia. Trabaja en el ámbito de los trajes de fantasía y tiene más de nueve años de experiencia colaborando con las organizaciones de certámenes como Miss Grand International y Miss Universe en su país, según señala en sus publicaciones de Instagram.

Según los datos públicos de su tienda, Akarach Shop, tiene una tienda tailandesa de alquiler de trajes con una amplia experiencia y un portafolio de diseños de trajes para concursos nacionales. “Es el resultado de la determinación del sr. Art Akarach Nemitsilp, diseñador de la tienda, quien se ha forjado una reputación diseñando trajes nacionales que han ganado premios durante 5 años consecutivos en concursos de talla mundial”, se lee en su biografía. También se señala: “Inspirado por Ajarn Chalermchai (diseñador local) y superando el estereotipo de ser un ‘chico de backstage’, Akarach ha demostrado que la habilidad y el trabajo duro pueden llevar a las marcas tailandesas a ganar premios de talla mundial”.

Entre sus trabajos figuran el traje Pez Luchador Tailandés usado por Amanda-Chalisa Obdam en Miss Universe 2020 y Hanuman Muay Thai, lucido por Engfa Waraha en Miss Grand International 2022, por el cual obtuvo el reconocimiento a Mejor Traje Nacional.

En su cuenta oficial de redes sociales se registra que ha obtenido reconocimientos como “El primer lugar del Miss Grand International en 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025”.

El traje de Nadia Mejía toma como referencia al piquero de patas azules, especie que habita el archipiélago de Galápagos y que forma parte del imaginario turístico y patrimonial de Ecuador. La propuesta fue desarrollada en colaboración entre la delegación nacional y el diseñador tailandés para su presentación en el escenario preliminar de Miss Universe 2025, en Tailandia.

