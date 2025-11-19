Miss Universo 2025: Mira aquí la preliminar EN VIVO desde Tailandia

La competencia preliminar de Miss Universo reúne a todas las candidatas en una gala clave. Nadia Mejía representa a Ecuador

Nadia Mejía es la representante de Ecuador en la edición 74 de Miss Universo.

La emoción por Miss Universo 2025 alcanza su punto más alto con la esperada competencia preliminar, que se desarrolla este miércoles 19 de noviembre, desde las 07:00 (19:00, hora Tailandia). Las representantes de más de 80 países participan en una de las etapas más determinantes del certamen, donde desfilan en traje de baño, traje de gala y realizan su presentación individual ante el jurado internacional.

Este año, la organización ha elegido varias ciudades tailandesas para las actividades previas: Bangkok, Phuket y Pattaya. La final está programada en el Impact Arena de Pak Kret, en la capital.

¿Qué es la competencia preliminar de Miss Universo?

La preliminar es clave para definir el grupo de semifinalistas que avanzará a la noche final. Por eso, miles de fanáticos alrededor del mundo siguen minuto a minuto este espectáculo, que se transmite en directo desde Bangkok, sede oficial del concurso este año.

Durante la jornada, las candidatas buscan destacar por su seguridad, desenvolvimiento escénico y elegancia, elementos que pueden impulsarlas significativamente en la competencia.

Competencia preliminar EN VIVO de Miss Universo 2025

Nadia Mejía es Ecuador en Miss Universo

La representante de Ecuador también participa en esta ronda crucial, generando gran expectativa entre los seguidores del país. Nadia Mejía es quien porta la banda de la tricolor este año. Durante todas las semanas de competencia, Nadia se ha consolidado entre las favoritas y no ha pasado desapercibida para las páginas especializadas en certámenes de belleza.

La final de Miss Universo 2025 se llevará el 20 de noviembre para América (21 de noviembre para Asia), pero la preliminar suele anticipar el desempeño de las favoritas y marcar el rumbo del certamen.

¿Quiénes son las favoritas a ganar el Miss Universo 2025?

Diversos análisis de expertos en concursos de belleza, predicciones basadas en inteligencia artificial y tendencias en redes sociales coinciden en un grupo de favoritas que están marcando la pauta en Miss Universo 2025:

Stephany Abasali (Venezuela): Considerada una de las favoritas más fuertes. Destaca por su preparación, oratoria, porte y carisma. Su presencia en eventos previos ha generado comentarios positivos por su seguridad y elegancia, convirtiéndola en una de las concursantes más completas. Nadia Mejía (Ecuador): Ha causado impacto desde su llegada a Tailandia. Sus looks durante las actividades preliminares han sido ampliamente elogiados. Influencers y exreinas han señalado que es una de las mejores representantes de Ecuador en los últimos años, con grandes posibilidades de clasificar alto. Vanessa Pulgarín (Colombia): Aparece constantemente en predicciones y tops internacionales. Su experiencia en pasarela, su estilo sobrio y su manejo escénico la posicionan como una candidata sólida. Fátima Bosch (México): Destaca por su perfil académico y su discurso centrado en el empoderamiento femenino. Su presencia escénica y preparación integral la ubican como una de las más fuertes de la región. Praveenar Singh (Tailandia): La anfitriona también figura entre las favoritas. Su elegancia, preparación y apoyo local podrían impulsar su clasificación a la final.