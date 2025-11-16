¿Cuándo y dónde ver el Miss Universo 2025 en Ecuador?

Conoce la fecha y la hora para ver en el país y apoyar a Nadia Mejía en la noche final

Nadia Mejía es la representante de Ecuador en el Miss Universo 2025.

El certamen Miss Universo 2025 llega a su momento decisivo. La final del concurso internacional más seguido en América Latina ya tiene fecha y horario confirmado para Ecuador, donde la audiencia se prepara para conocer a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, ganadora en 2024.

Este año, 121 delegadas se encuentran en Tailandia cumpliendo actividades y evaluaciones previas a la coronación. Las miradas también están puestas en las favoritas de la competencia, como Fátima Bosch, representante de México, quien fue tendencia recientemente tras pronunciarse ante la organización liderada Nawat Isaragrisil.

¿Cuándo ver Miss Universo 2025 en Ecuador?

La gran final de Miss Universo 2025 se podrá ver el jueves 20 de noviembre a las 18:00 (hora de Ecuador).

La transmisión estará disponible a través de Telemundo, el servicio de streaming Peacock, el canal oficial de Miss Universo en YouTube, y Grand TV en YouTube.

Actividades previas del certamen

Miss Universo desarrolla un cronograma de presentaciones, entrevistas y desfiles antes de la gala final. Algunas de las fechas clave de esta edición incluyen:

14 de noviembre: desfile en traje de baño y cena en Columbia Pictures Aquaverse (Pattaya).

15 de noviembre: entrevistas privadas y recepción en Baan Sukhawadee.

16-18 de noviembre: regreso a Bangkok y ensayos generales.

19 de noviembre: competencia preliminar y desfile de trajes nacionales.

20 de noviembre: gran final según huso horario internacional.

22 de noviembre: salida de delegaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!