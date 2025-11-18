Nadia Mejía está lista para la competencia en Miss Universo

Danilo Carrera compartió con ella. El diseñador Fausto Altamirano fue invitado como jurado al Beyond The Crown

Ecuador está listo y apoyando a su representante, Nadia Mejía, en el certamen Miss Universo que se desarrolla en Tailandia. Entre los ecuatorianos en el evento internacional está el actor y presentador Danilo Carrera, quien radica en Miami y trabaja para Telemundo. La cadena transmitirá la gala, y él será uno de los presentadores junto con la mexicana Jacqueline Bracamontes.

Durante su estadía, Danilo compartió un desayuno con Nadia. “Ella brilla por su carisma. Qué suerte tenemos de ser ecuatorianos y haber nacido en una tierra con tanta cultura y riqueza. Una tierra de historias y naturaleza incomparable, de comida rica y mujeres hermosas, pero sobre todo inteligentes y luchadoras, que jamás se rinden. Mujeres como Nadia, que nos representan de la mejor manera. Vamos por esa corona”, expresó,.

El 21 de noviembre, 119 participantes llegarán al Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, para competir por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.

Los jueces

El comité de selección de este año refuerza el nuevo enfoque del certamen: la belleza se evalúa por impacto, autenticidad y visión. El panel de jueces está conformado por Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés; Romero Britto, artista y escultor brasileño; Andrea Meza, Miss Universo 2020; Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora venezolana; e Ismael Cala, comunicador y conferencista internacional.

Un ecuatoriano en Beyond The Crown

El diseñador ecuatoriano Fausto Altamirano, de BACCIO Couture ha sido invitado como jurado de Beyond The Crown, un programa global de impacto social que forma parte de la edición 74 de Miss Universo. Este equipo evaluará iniciativas enfocadas en empoderamiento femenino, bienestar infantil, sostenibilidad y proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

“Es un honor ser parte de un programa que mira más allá de la corona y reconoce el uso de la plataforma para generar impacto positivo. La moda también es un lenguaje que puede elevar, inspirar y transformar”, comenta.

Con más de 30 años de trayectoria y perteneciente a la cuarta generación de diseñadores de su familia, él ha desarrollado una carrera internacional que abarca Estados Unidos, América Latina, Australia y Europa. Sus creaciones han vestido a celebridades, reinas de belleza, presentadoras y mujeres influyentes. Vive en el país del norte.

Por este certamen, la comunicadora Denisse Molina, quien ahora vive con su familia en Portugal, viajó a Tailandia, donde residió una temporada. Está al frente de algunas coberturas.

