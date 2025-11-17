Miss Universe 2025: ¿Cuándo se podrá ver la gala final EN VIVO en Ecuador?

La esperada gala final del certamen de belleza más importante del mundo está a la vuelta de la esquina. Las candidatas, preparadas para la gran noche, se afinan en los últimos detalles de su participación, con el objetivo de brillar tanto en la preliminar como en la final. Cada una de ellas busca destacar sus mejores cualidades y dejar un mensaje poderoso que refleje su personalidad y compromiso con el certamen.

A pesar de las controversias que han marcado este año el desarrollo del concurso, las participantes han cumplido a cabalidad con todas las actividades programadas. En este momento, todas se encuentran alojadas en el hotel donde se lleva a cabo la concentración final, ultimando detalles para su presentación en la gala.

Nadia Ferreira coloca a Ecuador como favorita en su top 3 del Miss Universo 2025 Leer más

¿Cuándo será la final del Miss Universe 2025?

La tan esperada noche de coronación se celebrará este viernes 21 de noviembre en Tailandia, a las 08:00 hora local. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, los fanáticos de Ecuador podrán disfrutar del evento en vivo la noche del jueves 20 de noviembre, a partir de las 20:00 hora ecuatoriana.

¿Dónde ver el Miss Universe 2025?

La transmisión de las candidatas en traje de noche, traje de baño se realizará a través del canal de Youtube del Miss Universe.

La emoción está por explotar en lo que promete ser una noche llena de sorpresas y momentos inolvidables.

Los looks de Nadia han destacado en la concentración. Cortesía

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO