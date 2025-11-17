Nadia Ferreira coloca a Ecuador como favorita en su top 3 del Miss Universo 2025

Durante la emisión del programa Pica y se Extiende en Telemundo, la reconocida modelo paraguaya Nadia Ferreira reveló cuál sería su top 3 de favoritas para Miss Universo 2025. En primer lugar, colocó a Nadia Mejía, representante de Ecuador, resaltando su preparación, capacidad de expresión y conexión con el público. Ferreira afirmó que la candidata ecuatoriana “fácilmente puede llevarse la corona”, lo que generó entusiasmo entre los seguidores del certamen en el país.

La segunda posición en su lista fue para Tailandia, país anfitrión de esta edición, cuya representante ha destacado por su preparación y elegancia. Finalmente, como tercera favorita, mencionó a Miss Cuba, a quien elogió por su presencia escénica y consistencia en cada aparición pública.

¿Quién es Nadia Ferreira?

Nadia Tamara Ferreira, nacida en Villarrica, Paraguay, en 1999, es una modelo internacional y reina de belleza que alcanzó notoriedad al convertirse en primera finalista del Miss Universo 2021. Su carrera comenzó desde muy joven, participando en concursos como Miss Teen Universe Paraguay 2015, y posteriormente consolidándose como una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana

En 2023 contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien tiene un hijo. Además de su faceta personal, Ferreira se ha convertido en una voz relevante en temas de moda, certámenes y empoderamiento femenino. Su opinión sobre Miss Universo 2025 ha sido ampliamente difundida en medios y redes sociales, dada su experiencia y prestigio en el mundo de la belleza.

Lo que ha pasado en Miss Universo 2025

La edición número 74 del Miss Universo se celebra en Tailandia, con más de 120 candidatas de todo el mundo. Este año, el certamen ha estado marcado por polémicas internas y debates sobre la organización, pero también por la diversidad y el talento de las participantes. Entre las favoritas mencionadas por expertos figuran representantes de Ecuador, México, Colombia, Venezuela y Filipinas.

La representante ecuatoriana, Nadia Mejía, ha captado la atención internacional por su seguridad en entrevistas, su desenvolvimiento en pasarela y su capacidad de conectar con el público. Su inclusión en el top 3 de Nadia Ferreira refuerza la expectativa de que Ecuador podría alcanzar una posición histórica en el certamen.

Por su parte, la candidata de Tailandia ha brillado en las actividades previas, siendo considerada una de las más fuertes por ser anfitriona y por su impecable preparación. Miss Cuba, en tanto, ha sorprendido con presentaciones sólidas y un estilo que la ha colocado entre las favoritas de la prensa especializada.

La gala final y expectativas

La gran final del Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia, y será transmitida en América Latina a través de Telemundo. La actual reina, la danesa Victoria Kjær Theilvig, coronará a su sucesora en una gala que promete ser una de las más espectaculares de los últimos años.

