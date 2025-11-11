Carnaval Magic Phuket: Nadia Mejía vuelve a posicionar a Ecuador entre las favoritas

Miss Universo | Mejía vuelve a destacar en los rankings internacionales tras su participación en el Carnaval Magic Phuket

El desempeño de Nadia Mejía ha sido sólido desde su llegada a Tailandia.

La presencia de Nadia Mejía continúa generando impacto en Miss Universo 2025. Durante las actividades del Carnaval Magic Phuket —Día 9, varios portales especializados volvieron a incluir a la ecuatoriana entre las mejores candidatas del día, reafirmando su posición como una de las favoritas de la competencia.

La cuenta especializada Miss Universal Power seleccionó a Mejía dentro de su grupo destacado, junto a representantes de Tailandia, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Brasil. Su look blanco con transparencias y bordados, acompañado de accesorios XL y una capa ligera, fue catalogado como elegante, festivo y acorde al espíritu cultural del evento.

A esta mención se sumó la plataforma Manis Pageantry, que la colocó en el primer lugar de su Top 10 “Standouts Magic Festival”, por encima de Colombia, Tailandia, Indonesia y Venezuela. El listado reconoció su presencia escénica, estilismo y conexión con el público.

Asimismo, el creador y analista The King Steven, quien ya había destacado a Ecuador en su ranking inicial del Dinner Gala, volvió a incluir a Mejía como la mejor latina del carnaval, seguida por Colombia y Venezuela. Su desenvolvimiento alegre, carismático y cercano al público asiático fue uno de los puntos más elogiados.

Otra selección notable vino desde Missology Costa Rica, que eligió a la ecuatoriana como una de las mejores del Día 9, acompañada por candidatas de Haití, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, Tailandia, Chile, Polonia, Puerto Rico e India.

Estas nuevas menciones consolidan la buena racha de la representante ecuatoriana, quien continúa sumando atención en redes, comentarios positivos entre expertos y presencia constante en los listados informales que, aunque no determinan el resultado oficial, sí reflejan tendencia, percepción y proyección dentro del certamen.

Su look blanco: bordados, transparencias y baile con el público

Mejía se presentó en el Carnaval Magic Phuket con un traje blanco inspirado en la estética festiva tailandesa, compuesto por un corsé bordado con aplicaciones florales, pantalones con transparencias y detalles en pedrería. Una capa ligera y accesorios XL —en especial los aretes redondos— completaron el estilismo.

El cabello recogido en una coleta alta permitió que el rostro quedara completamente expuesto, destacando su sonrisa y maquillaje suave. La ecuatoriana no solo desfiló, sino que también bailó junto a locales, moviéndose entre los ritmos y colores propios de la celebración. Su energía y cercanía con el público quedaron registradas en múltiples videos virales.

Tras el evento, compartió un mensaje en Instagram expresando su emoción por la acogida:

"¡Celebrar el Carnaval en Tailandia ha sido pura magia! La alegría, los colores, la música, pero sobre todo, el calor del pueblo tailandés realmente me quita el aliento. Tu cultura brilla con amor, bondad y corazón. Gracias por abrazarme como a uno de los tuyos. ¡Sawasdee ka a una celebración que nunca olvidaré!”.

¿Cómo apoyar a Nadia Mejía en Miss Universo 2025?

Apoyar a Nadia Mejía es sencillo y puede hacerse desde cualquier teléfono móvil. Sigue estos pasos para votar por Miss Universo Ecuador:

Descarga la app oficial de Miss Universo desde App Store (iOS) o Google Play (Android).

Crea una cuenta gratuita.

Busca “Nadia Mejía – Miss Universo Ecuador”.

Ingresa a su perfil y presiona “Votar”.

Elige la cantidad de votos que deseas enviar (gratuitos o pagados).

Cada voto suma puntos y puede ser decisivo para su clasificación.

Categorías en las que puedes apoyarla

La organización habilitó varias categorías en las que el público puede participar:

Miss más fotogénica

Elección del público

Miss simpatía

Mejor piel

Mejor vestido de noche (durante la gala preliminar)

Mejor traje típico (tras el desfile nacional)

Por ahora, las votaciones tienen costo; sin embargo, se espera que la organización habilite próximamente la opción gratuita para todos los usuarios registrados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ