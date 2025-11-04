Escándalo en Miss Universe 2025: Miss México se mantiene firme en la competencia

Las declaraciones de Bosch llegaron después de que se viralizaran videos en el organizador Nawat Itsaragrisil la insultó

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, rompió el silencio tras el incidente ocurrido durante la ceremonia de bandas en Tailandia, donde fue reprendida públicamente por el director del certamen, Nawat Itsaragrisil.

RELACIONADAS Vuelven las Sesiones Insólitas al Teatro Sánchez Aguilar

La declaración de ¨Fátima Bosch

En un video publicado en redes sociales, Bosch aseguró que continúa en la competencia y reafirmó su compromiso con las causas que representa. “No he visto las redes, pero le digo a mi país que aquí estoy. No tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca y tengo un propósito y cosas que decir”, expresó.

La candidata mexicana, originaria de Tabasco, insistió en que su participación va más allá de la apariencia o las dinámicas del concurso. “Estamos iniciando el certamen y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí para ser una voz para todas las mujeres y las niñas que luchan por causas”, afirmó.

Las declaraciones de Bosch llegaron horas después de que se viralizaran videos en los que Nawat la confrontó por no publicar contenido sobre las actividades en Tailandia. En las grabaciones se observa al directivo interrumpiendo la ceremonia y ordenando a la candidata mexicana ponerse de pie frente al resto de competidoras.

El hecho generó una ola de apoyo a Bosch por parte de otras participantes y usuarios en redes sociales, quienes elogiaron su postura y exigieron respeto a las concursantes.

Miss Universe 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia y contará con 86 candidatas que competirán en las categorías de entrevista, traje nacional, traje de noche y traje de baño.

¿Quién es Doña Lety?: La mujer que acusó a un influencer de mantenerla secuestrada Leer más

Nadia Mejía sigue en la competencia de Miss Universo

La representante de Ecuador en Miss Universo, Nadia Mejía, ya se encuentra en Tailandia, pero no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el incidente del insulto a su compañera, Miss México. Pese a que todas las candidatas presenciaron el hecho, Nadia solo ha compartido un reel en Instagram junto a otras concursantes: República Dominicana, Tailandia y Cuba, realizando un saludo tradicional.

EXPRESIONES se contactó con Miguel Panus, directivo de Miss Universo Ecuador, para conocer detalles sobre lo sucedido en el país asiático; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!