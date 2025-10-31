¿Quién es Doña Lety?: La mujer que acusó a un influencer de mantenerla secuestrada

Doña Lety se hizo conocida durante la pandemia en los videos que Jaime Toral publicaba como actos de ayuda

El caso de Doña Lety, una mujer mexicana que se volvió viral en TikTok y YouTube sin tener redes sociales, ha sacudido a la opinión pública y abierto un debate sobre los límites del entretenimiento digital. La Fiscalía de Veracruz mantiene una orden de búsqueda contra Jaime Pascual Hernández Toral, conocido como Jaime Toral, creador de contenido acusado por presunta trata de personas y privación ilegal de la libertad.

La historia de Doña Lety en redes sociales

Doña Lety, cuyo verdadero nombre es Leticia Gómez, alcanzó notoriedad durante la pandemia, cuando Toral comenzó a grabarla en videos que aparentaban mostrar actos de ayuda. En esas publicaciones, la mujer de 63 años solía mostrarse molesta o sarcástica, generando miles de reacciones en TikTok. Sus frases sobre el refresco y su tono directo la convirtieron en un personaje popular en el mundo digital mexicano.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la historia dio un giro. Doña Lety fue rescatada por la Guardia Nacional en Tantoyuca, Veracruz, tras denunciar que estuvo retenida contra su voluntad. Según su propio testimonio, logró escapar luego de un descuido de su supuesto captor. “Me mantuvo encerrada por años”, declaró ante la Fiscalía Regional, donde también aseguró que sufrió carencias de comida y agua.

El rescate fue documentado por medios locales que mostraron el momento en que la mujer, en evidente estado de debilidad, era acompañada por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Desde entonces, Jaime Toral es buscado por las autoridades, que ofrecieron una recompensa de 350 mil pesos mexicanos (aproximadamente 20 mil dólares) a quien brinde información sobre su paradero.

El caso también involucra la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, de 18 años, quien mantenía una relación sentimental con el influencer. La joven fue vista por última vez en febrero de 2024 en la misma localidad donde se grababan los videos de Doña Lety. Su paradero continúa desconocido.

Jaime Toral sigue activo en redes sociales, pese a la orden de captura emitida en su contra. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la investigación continúa abierta.

El caso ha generado amplias reacciones en México y otros países latinoamericanos, incluido Ecuador, donde el tema ha circulado en redes y medios digitales. La historia de Doña Lety revive la discusión sobre los límites éticos de los influencers y el uso de personas vulnerables como parte del contenido viral.

