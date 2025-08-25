La Flaca Guerrero fue operada con éxito en Houston

La reconocida deportista y comunicadora fue operada con éxito y se mantiene con buen ánimo en su lucha contra el cáncer

Este lunes, María Teresa -la Flaca Guerrero- fue operada en el Hospital Metodista de Houston, Estados Unidos. Según sus familiares, la intervención fue todo un éxito y su recuperación ha sorprendido incluso al equipo médico. “El doctor está impresionado con lo bien que le fue, cómo ha bajado todo y lo rápido que se está recuperando”, comentaron.

Durante su estancia en el hospital, ha estado acompañada por su hermana, Valeria, su novio Graham Kersey, la comunicadora Hellen Quiñónez -residente en EE.UU.- y su prima Andrea Vernaza. Ellos están brindándole todo el apoyo durante estos días clave de recuperación.

A través de sus redes sociales, la Flaca ha compartido con honestidad su proceso. En su última publicación en Instagram, escribió: “Estoy aprendiendo a mirarme con otros ojos, a descubrirme más allá de lo que siempre pensé que me definía”.

También ha sido muy franca al hablar sobre la caída de su cabello debido al tratamiento: sus seguidores han sido testigos del momento en que decidió raparse, mostrando fortaleza y autenticidad.

Aunque aún le quedan dos sesiones de quimioterapia, La Flaca se mantiene con buen ánimo y muy acogida por su familia y comunidad virtual. “A veces no les voy a negar que me quiebro y me da miedo”, confesó en uno de sus mensajes, reflejando la mezcla de vulnerabilidad y valentía con la que enfrenta esta etapa de su vida.

Su lucha por volver a correr

Este año ha sido una carrera cuesta arriba para La Flaca. Su enfermedad comenzó a inicios de año, justo mientras grababa MasterChef en Bogotá, Colombia. Desde entonces, tuvo que alejarse de su vida deportiva, y aunque en un momento los médicos le recomendaron dejar toda actividad física para evitar complicaciones, poco a poco ha ido retomando -dentro de lo posible- su pasión por correr.

De ahora en adelante, deberá seguir al pie de la letra las indicaciones de su equipo médico para recuperarse completamente y volver al deporte. Con la misma disciplina y determinación que la caracterizan, todo apunta a que pondrá esa fuerza en su proceso de sanación.

