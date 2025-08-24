Helen Mirren: de Mironov a Mirren, la historia detrás de un nombre

La actriz de The Queen recuerda en People Magazine cómo su familia cambió el apellido y habla de su nueva película

A lo largo de su carrera, Helen Mirren ha acumulado un impresionante historial de reconocimientos: es “dama”, título otorgado por la Reina Isabel II en 2003, y ganadora del Oscar por su interpretación de la monarca en The Queen (2006). En la última publicación de la revista People, Mirren compartió detalles sobre su vida personal, su visión del envejecimiento y su entusiasmo por su próximo proyecto de Netflix, The Thursday Murder Club.

Pero una de las declaraciones más interesantes fue que la actriz de 80 años recordó cómo su familia cambió su apellido cuando ella era niña. “Un minuto me llamaba Mironov, y al siguiente, Mirren”, contó en People. Su padre, Vasiliy Mironov, originario de Rusia, decidió modificar el nombre familiar para integrarse mejor a la sociedad británica

Aunque llevaba muchos años en Inglaterra, nunca se sintió completamente parte del país. Por eso optó por abandonar el apellido extranjero Mironov y adoptar Mirren, considerado más aceptable y con un aire escocés; también cambió su nombre de Vasiliy a Basil.

La historia familiar de Mirren está marcada por la aristocracia rusa y los cambios históricos. Su abuelo, Pyotor Vassili Mironov, pertenecía a la clase militar del Imperio ruso y, tras servir en la guerra ruso-japonesa, vivió temporalmente en Inglaterra como “invitado de honor” del gobierno británico.

Sin embargo, tras la Revolución Bolchevique de 1917, que terminó con el régimen zarista y la dinastía Romanov, los Mironov quedaron varados en Inglaterra y perdieron su patria, su linaje y su propiedad familiar. Sin recursos, Pyotor se convirtió en taxista, al igual que años después su hijo Vasiliy.

A pesar de estos cambios y adaptaciones, Helen aseguró en People que la transición de Mironov a Mirren no la afectó demasiado: “Honestamente, no recuerdo mucho de eso.” La actriz ha logrado construir una carrera y una identidad propias, trascendiendo nombres y fronteras, y celebrando su talento y trayectoria en el cine y el teatro.

Netflix: misterio y protagonistas

En su última película para Netflix, The Thursday Murder Club, Helen Mirren lidera un grupo que se reúne semanalmente para resolver crímenes sin resolver. La historia combina misterio y humor, mientras cada personaje aporta su propia perspectiva y habilidades para investigar. Mirren describe este proyecto como uno de sus favoritos, destacando la química entre los actores y la frescura de interpretar un papel diferente al de sus personajes históricos habituales.

