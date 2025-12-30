Ataque de EE. UU. a Venezuela: Fue la CIA y usó drones, nuevas revelaciones

El ataque con drones en Venezuela es el primero que se conoce hasta ahora.

La semana pasada, un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela abrió un nuevo capítulo en la campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según fuentes citadas por The New York Times, la operación fue ejecutada por la CIA, lo que marca la primera acción conocida de la agencia dentro del territorio venezolano. Hasta ahora, las operaciones estadounidenses se habían limitado a aguas internacionales, incautando barcos y petroleros bajo sanciones.

El ataque se produjo en un muelle donde las autoridades estadounidenses sospechaban que el Tren de Aragua, una de las pandillas más poderosas de Venezuela, almacenaba estupefacientes con la intención de transportarlos en barcos. Aunque no hubo víctimas, la explosión fue descrita como “una gran detonación en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, según declaraciones del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago.

Trump confirma la ofensiva, pero guarda silencio sobre detalles

En declaraciones a la prensa el pasado lunes 29 de diciembre, Trump confirmó que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque evitó dar detalles sobre cómo se llevó a cabo o quién lo ejecutó. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es el área de implementación; ahí es donde implementan, y eso ya no existe”, afirmó.

El mandatario había advertido semanas atrás que estaba dispuesto a ampliar su campaña contra Maduro hacia ataques terrestres. La CIA, según el diario estadounidense, había desarrollado inteligencia sobre supuestas instalaciones de narcotráfico en Venezuela y Colombia como parte de la planificación de una ofensiva más amplia

Denuncias de “locura imperial”

El gobierno venezolano evitó pronunciarse directamente sobre el ataque o las declaraciones de Trump. Sin embargo, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, denunció meses de “locura imperial” y acusó a Washington de acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería y asesinatos.

La narrativa oficial en Caracas apunta a que estas acciones forman parte de una estrategia de desestabilización contra el gobierno de Maduro. La intensificación de la campaña estadounidense une dos objetivos: golpear al Tren de Aragua y presionar directamente al Ejecutivo venezolano.

Una campaña que genera nuevas incógnitas

No está claro si el dron utilizado en Venezuela era propiedad de la CIA o si fue prestado por el ejército. Funcionarios militares declinaron hacer comentarios, aunque según información del The New York Times, se sabe que el Pentágono mantiene drones MQ-9 Reaper, equipados con misiles Hellfire, en bases de Puerto Rico como parte de la campaña de presión regional.

La ofensiva contra Maduro no es nueva. Estados Unidos mantiene una acusación contra el mandatario desde el primer gobierno de Trump y este año aumentó la recompensa por información que conduzca a su captura a 50 millones de dólares. Según el medio estadounidense, Trump había autorizado previamente operaciones de la CIA en Venezuela y ordenado planificar diversas misiones potenciales.

