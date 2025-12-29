Trump confirma ataque terrestre en campaña contra tráfico desde América Latina

Diosdado Cabello dice que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una de sus últimas apariciones públicas.

Donald Trump dijo este lunes 29 de diciembre de 2025 que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo el presidente estadounidense a los periodistas. "Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe", agregó.

"Estaba en la costa", dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

La reacción desde Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

"No nos van a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo, no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo", señaló Cabello en un acto de entrega de vehículos a funcionarios policiales, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro sostuvo que han sido 27 semanas de "locura imperial", de "acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos", en referencia a los ataques contra lanchas que presuntamente transportaban droga y en los que han muerto más de un centenar de personas y la confiscación de dos buques petroleros con crudo venezolano.

"A ellos no les gustan los pueblos dignos, no le gustan los pueblos que se hacen respetar y que exigen respeto, a ellos les gustan los sumisos, les gustan los arrastrados y el pueblo venezolano, en su mayoría, no nació ese día, el pueblo venezolano nació el día de los libertarios", agregó.

