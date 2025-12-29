¿Estados Unidos atacó Venezuela? Lo que dijo Trump y lo que se sabe hasta ahora

Trump habla -casualmente- de un ataque en Venezuela, pero el silencio de Caracas genera dudas

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrieron una fuerte polémica internacional tras asegurar que su Gobierno destruyó una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en Venezuela. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial ni de Washington ni de Caracas que permita afirmar con certeza que se haya producido un ataque terrestre dentro del territorio venezolano.

Un comentario que encendió las alarmas

Trump hizo la afirmación en una entrevista, el viernes 26 de diciembre, con el empresario John Catsimatidis, en la que aseguró que Estados Unidos eliminó una instalación desde donde “salen los barcos” con drogas. “Hace dos noches la destruimos. Les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario, en referencia directa a Venezuela.

Posteriormente, al ser consultado por periodistas, el presidente evitó aclarar quién ejecutó la operación y se limitó a señalar que ocurrió “a lo largo del litoral”, sin precisar ubicación ni detalles técnicos. Tampoco confirmó si la acción fue realizada por el Ejército, la CIA u otra agencia estadounidense.

¿Ataque terrestre o acción encubierta?

De confirmarse, se trataría del primer ataque por tierra de Estados Unidos contra Venezuela, en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur, una campaña antidrogas que hasta ahora se había concentrado en interceptaciones marítimas y ataques contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times respaldaron la versión de Trump y señalaron que el objetivo habría sido una instalación vinculada al narcotráfico, presuntamente destruida en Nochebuena. No obstante, no aportaron pruebas ni detalles, y tanto la Casa Blanca como la CIA se negaron a comentar oficialmente.

Silencio en Caracas

Un elemento que ha generado dudas es la falta de reacción del Gobierno venezolano. Hasta el momento, la administración de Nicolás Maduro no ha denunciado ningún ataque, ni se han reportado daños, víctimas o movimientos militares dentro del país.

Este silencio contrasta con episodios anteriores, en los que Caracas reaccionó con dureza ante operaciones estadounidenses en el Caribe, incluso aprobando medidas legales y declarando estados de excepción ante eventuales agresiones externas.

Contexto y dudas clave

Estados Unidos sostiene que la operación apunta contra redes de narcotráfico, aunque diversos informes internacionales señalan que Venezuela tiene una participación limitada en el tráfico de cocaína hacia EE. UU. y no está involucrada en la producción de fentanilo, droga que concentra la mayor crisis de sobredosis en territorio estadounidense.

Además, Trump ha reconocido en meses previos que autorizó a la CIA a planificar acciones encubiertas en Venezuela y ha reiterado que su objetivo es aumentar la presión sobre el chavismo, en medio de tensiones políticas, militares y energéticas.

¿Qué se puede afirmar?

Por ahora, no hay evidencia pública verificable que confirme un ataque terrestre de Estados Unidos dentro de Venezuela. Lo único comprobable son las declaraciones del propio Trump y el respaldo parcial de fuentes anónimas citadas por medios estadounidenses.

La incógnita persiste: si se trató de una operación encubierta, de un ataque fuera del territorio venezolano o de una afirmación deliberadamente ambigua del presidente estadounidense. Hasta que existan confirmaciones oficiales o pruebas en el terreno, el supuesto ataque sigue siendo una declaración sin corroboración.

