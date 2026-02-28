¿Las pantallas táctiles aumentan los accidentes de tránsito?

Europa exige botones físicos en autos nuevos para reducir distracciones al conducir; China analiza aplicar la misma medida

Al menos el 97% de vehículos fabricados desde el año 2023 cuentan con pantallas táctiles para accionar las funciones.

Europa empezó con la iniciativa y desde este año exige que los nuevos vehículos incorporen botones físicos para funciones esenciales, dejando de lado varios comandos digitales que, según estudios, distraen al conductor y elevan el riesgo de siniestros.

RELACIONADAS Radiación UV y lluvia dañan la pintura de los vehículos en Ecuador

El objetivo central es fortalecer la protección de la vida del conductor y sus acompañantes, reduciendo los factores de distracción dentro del habitáculo. Así lo explica Diego Naranjo, experto en seguridad vial, quien advierte que actualmente incluso funciones básicas como activar el limpiaparabrisas se realizan desde pantallas táctiles.

Por fin. Lo que todos queríamos.



Una pantalla que vale más que el propio coche.



Como tengas micro accidente y se rompa una sola pieza, el seguro no te lo repara:



lo declara siniestro total.



Directo al desguace.



Como en mi próximo video.... 😭pic.twitter.com/hFFCN460lq — SfdxShow 🛡️ (@sfdxpro) February 26, 2026

El dato es contundente: según S&P Global Mobility, el 97% de los modelos ofertados después de 2023 incorporan pantallas digitales que controlan la mayoría de funciones del vehículo.

Evaluación preocupante sobre pantallas táctiles en autos

El problema de que los autos se estén quedando sin palancas ni botones físicos no es solo una percepción.

“Los microsegundos o segundos que se distrae el conductor generan riesgo y pueden ocasionar un siniestro”, advierte Naranjo.

El Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (Euro NCAP) ahora exige facilidad de uso en los controles esenciales, incluyendo la disponibilidad de botones físicos para funciones de uso común, con el fin de reducir distracciones.

China analiza exigir comandos físicos en vehículos

En China, el Ministerio de Industria y Tecnología estudia nuevas regulaciones para que los fabricantes retomen comandos físicos en funciones clave como:

Encendido de luces

Subir y bajar vidrios

Activación de sistemas ADAS

La obligatoriedad podría entrar en vigencia el próximo año.

¿Las pantallas táctiles aumentan los accidentes?

Cambian las pruebas NCAP en 2026: más exigencias para la seguridad vehicular Leer más

En los últimos años, los fabricantes han apostado por interiores minimalistas con grandes pantallas táctiles desde donde se manipulan todas las funciones. Sin embargo, esta tendencia estaría vinculada a al menos el 30% de los siniestros a nivel mundial, al formar parte de los principales distractores.

“Si bien la tecnología ha ayudado, también ha traído minimalismo al interior del vehículo. La tecnología es buena, pero controlada”, sostiene Naranjo.

Funciones como limpiaparabrisas, luces de parqueo, encendido de luces y aire acondicionado —explica— deberían activarse mediante perillas o botones físicos para evitar que el conductor retire la vista de la vía.

Mientras los fabricantes buscan cautivar con innovación digital, un estudio de la revista inglesa Qué Carro? reveló que el 89% de casi 1.500 usuarios prefiere botones físicos antes que controles táctiles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!