Cambian las pruebas NCAP en 2026: más exigencias para la seguridad vehicular

Con los nuevos protocolos, se evaluará la seguridad de los adultos en la fila trasera, lo que impulsará mejoras en cinturones con pretensores y limitadores de carga.

Comenzó 2026 y los organismos que en América Latina y Europa evalúan la seguridad que los vehículos nuevos ofrecen al conductor, así como a otros ocupantes (adultos y niños), al peatón y otros usuarios de las vías, realizaron cambios a los protocolos, con el objetivo de representar mejor las condiciones de conducción modernas y abordar los peligros existentes en las vías.

De acuerdo con los Programas de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP) en Latinoamérica, se aumentarán requisitos para obtener estrellas (máximo 5) y se penalizará la falta de aspectos básicos de seguridad. Pese a ello, se mantendrán como principales evaluaciones la Protección de ocupante adulto y de ocupante infantil; la protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías; así como los Sistemas de Asistencia a la Seguridad, conocidos como ADAS.

“Al igual que en el protocolo anterior, un rendimiento bueno en todos los aspectos de evaluación es necesario para lograr alta calificación. Una producción baja en alguna de las áreas significa un resultado malo, incluso si los otros tres puntos ofrecen eficacia. Un punto con menor calificación de estrellas es responsable del resultado final”, indicó Latin NCAP, con sede en Uruguay.

EL NCAP EN EUROPA

Del otro lado del mundo, la Euro NCAP dio a conocer que en este 2026 se implementaron varios cambios en el programa de pruebas, como respuesta a las opiniones de los clientes.

Los sistemas de asistencia al conductor que han recibido críticas por sus advertencias molestas o intervenciones intrusivas, se evaluarán no solo por su capacidad de prevención de colisiones en las pruebas, sino también en condiciones de acciones reales.

Según los conocidos, la actualización es la mayor revisión desde la introducción del sistema de calificación general en 2009; de ahí que todo entrará en vigor en 2026.

En América, el Kia Sportage alcanzó 5 estrellas por seguridad en 2025. Cortesía

Entrará en marcha una modernización de procedimientos de prueba y puntuación de vehículos, junto a una nueva metodología de calificación basada en cuatro etapas clave: conducción segura, prevención de colisiones, protección contra colisiones y seguridad post-colisión.

El nuevo enfoque de la Euro NCAP evalúa las tecnologías de seguridad por etapa, pero también permite analizar las soluciones que operan en múltiples etapas de la prueba. Estas actualizaciones transformadoras del sistema de calificación, ofrecen mayor estructura, claridad y flexibilidad, a medida que las tecnologías de seguridad se vuelven cada vez más complejas e interconectadas. Por consiguiente, los protocolos de prueba se actualizan.

