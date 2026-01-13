Toyota Hilux extiende su garantía a 10 años y se consolida como la más rentable

El modelo del fabricante japonés tiene ya una revolucionaria cobertura de hasta 200.000 kilómetro de recorrido

Con más de 57 años de historia ininterrumpida, el modelo de Toyota tiene presencia en los cinco continentes.

Toyota 10 lleva por nombre uno de los beneficios de respaldo más importantes del mercado automotriz en Ecuador, que da fuerza al fabricante japonés con el usuario.

La garantía en mención extiende la cobertura de la camioneta modelo Hilux hasta 10 años o 200.000 km, reforzando la promesa de la multinacional basa en confianza, durabilidad y respaldo posventa, que además asegura una significativa reventa, considerada por ello como la más rentable del país.

Modelo insigne del segmento pickup

Fuerte. Diseñada para remolcar, cargar y llegar a lugares donde otros no pueden, las Toyota Hilux combinan fuerza y control con una arquitectura robusta y equilibrada. Sus motores ofrecen el balance entre potencia y consumo de combustible, adaptándose tanto a las exigencias del trabajo pesado, en zonas rurales, así como al confort de la conducción urbana o familiar.

Esas fortalezas, respaldadas con el servicio de mantenimiento en los concesionarios autorizados Toyota, sin trámites extra, ni costos adicionales, dan al comprador la posibilidad de proteger su inversión en una camioneta que a lo largo de casi seis décadas tiene la reputación de “no fallar, no detenerse y no generar imprevistos”, uno de los lemas que da tranquilidad, respaldada por décadas de desempeño comprobado.

Según el fabricante, cuando se analiza el Costo Total de Propiedad, que incluye mantenimiento preventivo, consumo de combustible, reparaciones, disponibilidad operativa, valor de reventa y tiempo fuera de servicio, al cabo de cinco años de actividad, la Hilux demuestra ser la opción más rentable, superando así a otros modelos por su durabilidad, confiabilidad y valor de reventa.

Siete versiones para distintos perfiles

En el mercado ecuatoriano se ofrecen siete versiones de la Toyota Hilux, cada una diseñada para responder a un perfil distinto de cliente, pero todas con el mismo ADN de resistencia, desempeño y fiabilidad Toyota. Entre ellas las versiones a gasolina son: cabina simple 4x2 y 4x4; cabina doble 4x2 y 4x4; mientras que a diésel están cabina doble 4x2 y 4x4; y cabina doble 4x4 automática.

En el portafolio Hilux, la doble cabina 4x2 a gasolina es la preferida por miles de ecuatorianos que buscan un vehículo confiable, resistente y de bajo costo de mantenimiento para el trabajo diario; de ahí que la camioneta destaca por su equilibrio ideal entre rendimiento, capacidad y economía operativa.

De acuerdo con el fabricante, el motor entrega una respuesta ágil, suave y eficiente. Es ideal para trayectos urbanos y rurales, manteniendo siempre la robustez y durabilidad que caracterizan a la Hilux.

El amplio espacio interior, su excelente maniobrabilidad y el respaldo de Toyota 10, la hacen la opción más práctica y versátil dentro de la gama, preparada para rendir al máximo en cada jornada.

Una reputación forjada en condiciones extremas

Finalmente la Hilux es reconocida como “la camioneta indestructible”, pues ha sido probada en condiciones extremas y utilizada en zonas remotas donde ningún otro vehículo podría operar con la misma fiabilidad.

Justamente esa reputación ha sido escrita desde el estreno de la Toyota Hilux en 1968, algo que ninguna otra pickup ha igualado, peor superado en 57 años. De acuerdo con Toyota, esta es la única serie de camionetas medianas con presencia en los cinco continentes y desempeño probado en todo tipo de terrenos. También la distingue su brillo deportivo, pues entre 2019 y 2025 ganó cuatro veces el Rally Dakar.

