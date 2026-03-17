Seafood Expo North America 2026
Empresas ecuatorianas participando en el Seafood Expo North America 2026

Empresas ecuatorianas conquistan mercados internacionales en Seafood Expo Boston 2026

La industria pesquera y camaronera ecuatoriana destaca por su calidad y sostenibilidad 

La delegación ecuatoriana participó del 15 al 17 de marzo en la Seafood Expo North America 2026, realizada en Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston. El evento es considerado uno de los más importantes del mundo en productos del mar. “Se ha consolidado como una de las ferias más importantes del mundo”, destacó el comunicado oficial.

El pabellón nacional contó con el respaldo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y PRO ECUADOR, a través de su oficina comercial en Nueva York. “La participación de Ecuador buscó posicionar la calidad, sostenibilidad y competitividad”, se indicó, resaltando el rol estratégico del sector.

Impulso al sector pesquero ecuatoriano

El objetivo principal fue fortalecer las exportaciones del sector pesquero y acuícola, considerado un pilar del comercio exterior ecuatoriano. “Es uno de los motores clave para el desarrollo productivo”, subrayó el documento. La feria permitió mostrar la diversidad y valor agregado de la oferta nacional.

Entre las empresas participantes destacó Cepromar S.A., con más de 30 años de experiencia en exportación de pescado y mariscos. “Se dedica al procesamiento y exportación de pescado blanco y mariscos”, señala el comunicado, incluyendo productos como merluza, mahi-mahi y camarón cultivado hacia mercados internacionales.

Empresas fortalecen presencia internacional

También participó Fresh Fish S.A., especializada en pescado blanco con diferentes presentaciones. “Ofrece filetes, pescado entero y cortes HGT para el mercado global”, se indicó. Por su parte, Maramar S.A. promovió su portafolio con énfasis en camarón, consolidando su presencia en el comercio internacional.

Finalmente, Marbelize S.A. presentó productos de atún yellowfin con valor agregado en distintos formatos. “Opciones valoradas en el mercado de las conservas de atún”, resaltó el comunicado. La feria, que reúne a miles de compradores globales, “se ha constituido como una plataforma estratégica” para ampliar la presencia de los productos ecuatorianos del mar.

