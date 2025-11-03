Camarón de Ecuador brilla en Qingdao y fortalece lazos comerciales con Asia

Ecuador participó en la China Fisheries & Seafood Expo 2025 con su camarón premium

El pabellón de Ecuador en la feria China Fisheries & Seafood Expo 2025.

Ecuador exhibió su camarón en la feria China Fisheries & Seafood Expo 2025, un evento que se realizó en el Hongdao International Convention & Exhibition Center, en Qingdao, China en los últimos días de octubre de 2025.

Te invitamos a leer: Proforma 2026: Con petróleo barato y menor producción, Gobierno prevé más ingresos

El pabellón Ecuador First Class Shrimp fue organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que reunió a empresas ecuatorianas en un espacio de 453 metros cuadrados, consolidando la posición del país en su principal mercado de exportación y fortaleciendo las relaciones comerciales con socios estratégicos de Asia.

Durante la feria, las empresas Aquagold, Cofimar, Corporación Lanec, Crimasa, Empacreci, Expalsa, Exportquilsa, Expotuna, Frigolandia, Limbomar, Nirsa, Omarsa, Procamaronex, Proexpo, Promarisco, Promarosa, Santa Priscila, Songa y Total Seafood presentaron su oferta de camarón premium, reconocida por su calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Crece la compra de camarón ecuatoriano en China

Un productor de café de Loja ganó la Taza Dorada 2025 Leer más

En general, Ecuador vendió al mundo camarón por 4.903 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 19 % en valor y del 15 % en volumen, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

China se mantiene como el principal comprador del camarón ecuatoriano. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones hacia ese país alcanzaron los 2.011 millones de dólares, registrando un incremento del 8 % tanto en monto como en volumen.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ