Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

feria en China
El pabellón de Ecuador en la feria China Fisheries & Seafood Expo 2025.Cortesía

Camarón de Ecuador brilla en Qingdao y fortalece lazos comerciales con Asia

Ecuador participó en la China Fisheries & Seafood Expo 2025 con su camarón premium

Ecuador exhibió su camarón en la feria China Fisheries & Seafood Expo 2025, un evento que se realizó en el Hongdao International Convention & Exhibition Center, en Qingdao, China en los últimos días de octubre de 2025.

Te invitamos a leer: Proforma 2026: Con petróleo barato y menor producción, Gobierno prevé más ingresos

El pabellón Ecuador First Class Shrimp fue organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que reunió a empresas ecuatorianas en un espacio de 453 metros cuadrados, consolidando la posición del país en su principal mercado de exportación y fortaleciendo las relaciones comerciales con socios estratégicos de Asia.

Durante la feria, las empresas Aquagold, Cofimar, Corporación Lanec, Crimasa, Empacreci, Expalsa, Exportquilsa, Expotuna, Frigolandia, Limbomar, Nirsa, Omarsa, Procamaronex, Proexpo, Promarisco, Promarosa, Santa Priscila, Songa y Total Seafood presentaron su oferta de camarón premium, reconocida por su calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

RELACIONADAS

Crece la compra de camarón ecuatoriano en China

café

Un productor de café de Loja ganó la Taza Dorada 2025

Leer más

En general, Ecuador vendió al mundo camarón por 4.903 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 19 % en valor y del 15 % en volumen, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

China se mantiene como el principal comprador del camarón ecuatoriano. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones hacia ese país alcanzaron los 2.011 millones de dólares, registrando un incremento del 8 % tanto en monto como en volumen.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Conflicto de intereses en IESS: oficialismo guarda silencio ante caso de Edgar Lama

  2. Daniel Noboa reconoce en Nueva York que remesas sostienen economía ecuatoriana

  3. Camarón de Ecuador brilla en Qingdao y fortalece lazos comerciales con Asia

  4. Dos detenidos por un homicidio ocurrido en el sur de Quito

  5. Encuentro de pueblos contra la deforestación

LO MÁS VISTO

  1. Érika Vélez: A su caída y salida de Master Chef le dieron otro giro

  2. El presidente del IESS, Edgar Lama, embarrado por un caso de conflicto de interés

  3. Daniel Noboa y su idea sobre IESS: ¿camino a salud universal o riesgo para afiliados?

  4. Jóvenes en Acción: Así será la entrega del bono en noviembre de 2025

  5. Yúnez anuncia sanciones en contra de causantes del caos en la avenida Samborondón

Te recomendamos