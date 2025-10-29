Un productor de café de Loja ganó la Taza Dorada 2025

Surge una nueva zona de producción de café de especialicidad en la provincia de Chimborazo

La provincia de Loja se destacó en el concurso de la Taza Dorada 2025, uno de sus productores de café ganó el concurso que es el más importante del grano de especialidad del país.

Angelino Abad, productor del cantón Olmedo, de la provincia de Loja ganó la Taza Dorada con una calificación de 91 puntos, el café mientras más se acerque al 100 es más de especialidad.

Abad ya había ganado este galardón hace nueve años. El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé).

Se promocionará el café en Estados Unidos

Participaron un total de 72 productores provenientes de 10 provincias, el segundo lugar fue para Luis Carpio y Karina Iñiguez con 89,42 puntos y el tercer lugar lo ganó Carlos Jaramillo, de Saraguro, todos de Loja.

Pero están surgiendo nuevas zonas productoras de café de especialidad como Pallatanga, que queda en la provincia de Chimborazo, en el Ten Top están Danny Flos, Hermanos Merino y Hermanos Vanoni, quienes tienen sus cultivos en esta zona.

Los diez mejores cafés del país viajarán este 1 de noviembre a New Jersey para presentar los cafés ganaderos antes empresarios deseosos de comprar este grano de especialidad.

