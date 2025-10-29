Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

café
La elaboración del café de especialidad.Archivo/EXPRESO

Un productor de café de Loja ganó la Taza Dorada 2025

Surge una nueva zona de producción de café de especialicidad en la provincia de Chimborazo

La provincia de Loja se destacó en el concurso de la Taza Dorada 2025, uno de sus productores de café ganó el concurso que es el más importante del grano de especialidad del país.

Te invitamos a leer: Ecuador gana el título de tener el mejor restaurante de Latinoamérica

Angelino Abad, productor del cantón Olmedo, de la provincia de Loja ganó la Taza Dorada con una calificación de 91 puntos, el café mientras más se acerque al 100 es más de especialidad.

Abad ya había ganado este galardón hace nueve años. El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé).

RELACIONADAS

Se promocionará el café en Estados Unidos

Ecuador exporta 6.600 cajas de atún a Dubái.

Atún ecuatoriano conquista Emiratos Árabes: claves y próximos pasos

Leer más

Participaron un total de 72 productores provenientes de 10 provincias, el segundo lugar fue para Luis Carpio y Karina Iñiguez con 89,42 puntos y el tercer lugar lo ganó Carlos Jaramillo, de Saraguro, todos de Loja.

Pero están surgiendo nuevas zonas productoras de café de especialidad como Pallatanga, que queda en la provincia de Chimborazo, en el Ten Top están Danny Flos, Hermanos Merino y Hermanos Vanoni, quienes tienen sus cultivos en esta zona.

Los diez mejores cafés del país viajarán este 1 de noviembre a New Jersey para presentar los cafés ganaderos antes empresarios deseosos de comprar este grano de especialidad.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asesinan al periodista Fernando Álvarez en Salitre: SIP y Fundamedios exigen justicia

  2. Fómula 1: Felipe Massa reclama el Mundial de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton

  3. Arrestan a la novia de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, por violencia doméstica

  4. “Aprender a vivir por debajo de tus ingresos, clave de ahorro”

  5. Leones del Norte FC asciende a la Serie A con un cuerpo técnico lleno de mundialistas

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

  3. Análisis de la situación financiera del IESS: ¿Es viable aumentar las pensiones?

  4. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  5. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

Te recomendamos