Ecuador fortalece sus exportaciones en Fruit Logística Berlín 2026

Ecuador ha logrado un crecimiento sostenido en sus exportaciones en los últimos años, pero mantener ese dinamismo requiere presencia constante en los principales mercados del mundo. Por eso, el país vuelve a apostar por las ferias internacionales como vitrina estratégica para consolidar y diversificar su oferta exportable.

En ese contexto, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en coordinación con la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Alemania, participa en la feria internacional Fruit Logística Berlín 2026, junto a empresas ecuatorianas de los sectores de frutas no tradicionales, banano y servicios.

La feria se desarrolla hasta el 6 de febrero en Berlín y es considerada la principal plataforma global del sector hortofrutícola. Reúne a más de 2.500 expositores de más de 90 países y convoca a más de 90.000 expertos y tomadores de decisión de más de 150 naciones, interesados en innovación, calidad y nuevas oportunidades de negocio.

Durante la inauguración del pabellón de Ecuador participaron el embajador del Ecuador en Alemania, Vicente Albornoz; el consejero comercial de PRO ECUADOR en ese país, César Rohon; el presidente del Directorio de AEBE, Jorge Encalada; y el director ejecutivo de AEBE y coordinador del Clúster Bananero del Ecuador, José Antonio Hidalgo.

En este espacio, las empresas ecuatorianas promocionan productos como pitahaya, banano, piña, granadilla y mango, además de plataformas tecnológicas orientadas a facilitar el comercio exterior. La inauguración también contó con la presencia de representantes de gremios como AEBE, ACORBANEC y CORPEI, que respaldan la proyección internacional del sector exportador.

Uno de los protagonistas de la feria es el banano ecuatoriano. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, participa en Fruit Logística 2026 con una delegación de 16 empresas y una agenda enfocada en promoción comercial, networking y posicionamiento internacional, en un escenario marcado por desafíos logísticos, cambio climático y nuevas exigencias de los consumidores.

El pabellón de los bananos ecuatorianos es de 90 metros cuadrados

AEBE cuenta con un pabellón de 90 metros cuadrados en el Hall 23, donde se exhibe la oferta exportadora y se articulan alianzas estratégicas. Durante el acto inaugural, su presidente, Jorge Encalada, destacó que la presencia del gremio busca acompañar a los socios y sostener el dinamismo exportador del país. A su vez, José Antonio Hidalgo subrayó que el posicionamiento del banano en Europa se apoya en la calidad del producto, los avances en sostenibilidad, salario digno y el fortalecimiento de la seguridad en la cadena logística.

La agenda también incluye un panel técnico sobre seguridad. El 6 de febrero, Hidalgo participará en el foro “Reforzando la seguridad para detener a los contrabandistas”, donde expondrá las acciones del sector para enfrentar el crimen transnacional y proteger la cadena de valor del banano.

La presencia del sector bananero en Berlín se da luego de una agenda en Panamá, donde el Gobierno del Ecuador, AEBE y la CAF firmaron una carta de intención para avanzar en un programa de mejoramiento genético del banano Cavendish, con el objetivo de enfrentar amenazas fitosanitarias como el Moko y el Fusarium Raza 4 Tropical.

Con esta participación en Fruit Logística Berlín 2026 se ratifica su compromiso de abrir nuevos mercados, fortalecer las exportaciones y generar más oportunidades para productores y exportadores, impulsando una economía más competitiva y sostenible.}

