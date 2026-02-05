Trámites truncados frenan las ventas de carros en Ecuador

Un patio de venta de carros de segunda mano que no ha vendido las unidades por el cierre de la ANT.

Los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) hoy cumplen siete días suspendidos en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada y corrupción. Desde el 30 de enero de 2026, la entidad no atiende trámites, una situación que ya genera un fuerte impacto económico y operativo en el sector automotor.

La paralización ha frenado la venta de vehículos nuevos y usados. Sin la posibilidad de emitir placas ni consultar el historial de los automotores de segunda mano, las transacciones quedaron en pausa. “Desde el lunes 2 de febrero no he vendido ni una sola unidad”, señaló a Diario EXPRESO Herneyen Ortega, ejecutivo de ventas en la zona de Seis de Marzo y Letamendi. En el caso de los autos de segunda mano, explicó, ningún comprador se arriesga a cerrar un negocio sin verificar el historial del vehículo.

La preocupación se extiende a todo el gremio. Rodolfo Castro, director de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, explicó que en un mes promedio se venden alrededor de 11.000 vehículos en el país, con un precio promedio de 22.000 dólares por unidad. Esto representa un movimiento económico cercano a los 242 millones de dólares mensuales. “La afectación es enorme. No solo para los concesionarios, sino también para el Gobierno, porque al no facturarse los autos tampoco se recauda”, señaló.

Según el gremio, solo por concepto de IVA, el Estado estaría dejando de percibir cerca del 15 % de ese monto, sin contar otros efectos indirectos. A esto se suma el conflicto con clientes que ya pagaron sus vehículos, pero no pueden retirarlos por falta de placas. “Tengo al menos 10 clientes que ya cancelaron de contado y están desesperados. Nosotros no podemos entregar un auto no matriculado, aunque el cliente insista”, relató Castro.

La situación también afecta a quienes compraron vehículos de trabajo, como camiones. Muchos ya tienen créditos bancarios activos y no pueden generar ingresos porque no pueden usar la unidad. “El banco no espera, la cuota llega igual, y el cliente queda atrapado en un problema que no generó”, advirtió Castro.

Desde la asociación, aunque respaldan la decisión de investigar a la ANT, insisten en que no se puede mantener al sector paralizado. Han enviado cartas al nuevo director de la entidad y a varias autoridades, sin recibir respuesta hasta el momento. Entre las propuestas planteadas está permitir, de manera temporal y mediante decreto, la circulación con factura del concesionario y comprobante de pago de matrícula, hasta que se normalice el sistema.

Urge encontrar una solución transitoria

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) da cifras más detalladas de la afectación económica por el cierre temporal de la ANT. Su presidente ejecutivo, Genaro Baldeón, indicó a EXPRESO que cada día entre 350 y 450 vehículos no pueden entregarse a nivel nacional, lo que equivale a unas 2.500 unidades por semana. El impacto económico supera los 50 millones de dólares semanales en operaciones que no se concretan, afectando la liquidez, el financiamiento y la cadena de pagos del sector.

Un recorrido realizado por Diario EXPRESO confirmó que los patios están llenos de vehículos, la mayoría habla de que ventas son cero. La afectación alcanza también a las escuelas de conducción, que registran una caída en el número de alumnos debido a la imposibilidad de tramitar licencias.

La suspensión prolongada de los servicios de la ANT evidencia cómo una falla institucional puede paralizar sectores clave de la economía. Mientras avanza la investigación por corrup ción, concesionarios, trabajadores, compradores y el propio Estado asumen pérdidas crecientes. El desafío para el Gobierno es encontrar soluciones transitorias y legales que permitan reactivar los trámites sin frenar la lucha contra la corrupción, evitando que el impacto se traslade al empleo, la inversión y la confianza de los ciudadanos.

