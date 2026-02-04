Ecuador cierra negociaciones de acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, en el cierre de la negocición con Emiratos Árabes Unidos.

Ecuador anunció el cierre técnico de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, con Emiratos Árabes Unidos. Este paso marca un hito estratégico para el fortalecimiento del comercio exterior, la diversificación de mercados y la atracción de inversiones hacia el país.

TE INVITAMOS A LEER: La declaración anticipada ayudó a empresas a evitar el pago del 30 % de arancel

El anuncio fue realizado por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, junto al ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 que se desarrolla en Dubái.

Las negociaciones del CEPA se iniciaron en agosto de 2025 y abarcaron 19 disciplinas, entre ellas acceso a mercados, reglas de origen, servicios, propiedad intelectual y cooperación. Con el cierre técnico alcanzado, ambas partes concluyen la etapa de negociación y avanzarán ahora en los procesos internos necesarios para la suscripción y posterior ratificación del acuerdo, de acuerdo con sus marcos jurídicos.

El acuerdo contempla un alto nivel de cobertura comercial. El 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con preferencias arancelarias, y el 75 % ingresará de manera inmediata con arancel cero. Esto garantiza condiciones altamente competitivas para la oferta exportable del Ecuador.

Uno de los principales beneficios del CEPA es que los productos no petroleros más relevantes del país ingresarán al mercado de Emiratos Árabes Unidos con arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo. En este contexto, el top 10 de las exportaciones ecuatorianas al mundo quedará plenamente liberalizado, incluyendo camarón, rosas frescas, banano, hortalizas congeladas y atún procesado, entre otros.

En total, más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, estarán cubiertos por el CEPA. Exportaciones estratégicas como rosas frescas, hortalizas congeladas, atún procesado, cacao en grano, mineral de cobre, residuos metálicos, madera aserrada tropical —como balsa, virola e imbuía— y tableros de madera accederán al mercado emiratí con arancel cero desde la vigencia del acuerdo. Esto fortalece de forma directa a los sectores florícola, agroindustrial, pesquero, forestal, minero e industrial.

RELACIONADAS Superintendencia evaluará mercados estratégicos para proteger a los consumidores

La desgravación es hasta 10 años

Los beneficios se complementan con un proceso de desgravación de hasta 10 años para una amplia gama de actividades productivas, entre ellas ganadería, acuacultura, agroindustria alimentaria, manufacturas, textiles, calzado, muebles, autopartes, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos. Además, la liberalización abre nuevas oportunidades para productos con mayor valor agregado, ampliando y diversificando la canasta exportable ecuatoriana hacia un mercado estratégico de Medio Oriente.

Reforma Ley de Minería: estos son los principales cambios que se analizan en Ecuador Leer más

Entre 2020 y 2024, Ecuador exportó a Emiratos Árabes Unidos 1.368 millones de dólares, principalmente en productos como oro, banano y camarón. Con la entrada en vigor del CEPA, se estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones de dólares anuales al año 2030.

De manera paralela, ambos países registran avances en el Tratado Bilateral de Inversiones, suscrito en diciembre de 2025 y que actualmente se encuentra en proceso de revisión constitucional en el Ecuador, lo que refuerza el marco de seguridad jurídica para la inversión extranjera.

Con el cierre del CEPA, Ecuador reafirma su compromiso con una apertura comercial estratégica orientada a la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la producción nacional y la generación de empleo, consolidando su presencia en mercados de alto poder adquisitivo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ