Superintendencia evaluará mercados estratégicos para proteger a los consumidores

La Superintendencia de Competencia Económica buscará mejorar la transparencia y el funcionamiento de mercados

La Superintendencia de Competencia Económica anuncia que durante el año 2026 desarrollará una serie de estudios de mercado en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, con el objetivo de promover mercados más transparentes, eficientes y competitivos, en beneficio directo de los consumidores y del desarrollo productivo del país.

TE INVITAMOS A LEER: El boom del camarón ecuatoriano se ‘alimenta’ de mayor valor agregado

Estos estudios estarán a cargo de la Intendencia Nacional de Abogacía de la Competencia y de la Intendencia Regional, en el marco de las atribuciones que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado otorga a la Superintendencia.

El propósito de estos análisis es identificar posibles fallas en el funcionamiento de los mercados, estructuras que limiten la competencia o prácticas contrarias a la normativa vigente, que puedan afectar los precios, la calidad, la innovación y las opciones disponibles para los consumidores, así como el adecuado desarrollo de las actividades económicas.

Desde la entidad se enfatiza que los resultados de estos estudios servirán como insumos técnicos objetivos, de alto valor para orientar la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, fortaleciendo así la libre competencia y la protección de los consumidores.

La Superintendencia de Competencia Económica reafirma además su compromiso de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, las instituciones públicas y los operadores económicos, garantizando procesos transparentes y apegados a la ley.

RELACIONADAS Instalan mesa territorial para atender el requerimientos de los arroceros

Los sectores que serán analizados

Carnetización para agricultores del Guayas: Cómo acceder y beneficios Leer más

Para el año 2026, los ámbitos de investigación previstos incluyen la distribución y comercialización de polímeros de mayor volumen de importación, los medios de pago, la comercialización e instalación de calefones eléctricos y a gas, las plataformas digitales, así como los mercados de textos escolares en la región Costa y textos universitarios a nivel nacional.

También se analizarán sectores productivos clave como la pitahaya, el café y el cacao, con el fin de fortalecer su competitividad y garantizar condiciones justas de mercado.

De esta manera, la Superintendencia continuará ejerciendo de forma oportuna y conforme a derecho sus atribuciones legales, en defensa de la libre competencia y del bienestar de los consumidores y de las familias ecuatorianas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ