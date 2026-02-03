Carnetización para agricultores del Guayas: Cómo acceder y beneficios

El programa de la Prefectura recorrerá los 25 cantones durante cuatro meses para identificar oficialmente a los productores

La Prefectura inicia carnetización de agricultores con beneficios y descuentos en insumos

Las brigadas de carnetización para agricultores del Guayas arrancaron este 2 de febrero de 2025 con el objetivo de entregar credenciales que permitirán a los productores acceder a una serie de beneficios y descuentos en insumos agrícolas.

La prefecta Marcela Aguiñaga supervisó la jornada inaugural en el cantón Nobol, donde cientos de productores acudieron para obtener su identificación oficial. De manera simultánea, el proceso también se desarrolló en Daule, Isidro Ayora, Pedro Carbo y Salitre.

El programa de Carnetización Productiva se ejecuta en el marco del Primer Censo Agropecuario y tiene como meta recorrer los 25 cantones de la provincia en un plazo de cuatro meses. Según el cronograma oficial, las brigadas continuarán progresivamente por Samborondón, Lomas de Sargentillo, Guayaquil, Playas, Balzar, El Empalme, Palestina, Santa Lucía, Colimes, Yaguachi, Milagro, Marcelino Maridueña, Naranjal, Jujan, Simón Bolívar, El Triunfo, Balao, Bucay, Durán, Tenguel y Naranjito.

Beneficios para el sector agrícola

La Prefectura del Guayas ha establecido alianzas estratégicas con empresas del sector agrícola como Crystal Chemical, Importadora Industrial Agrícola Del Monte S.A., Farmagro, Kresill y Agripac, que permitirán a los productores carnetizados acceder a descuentos y precios preferenciales en insumos agrícolas, semillas certificadas, alimentos balanceados y productos veterinarios.

Además, los agricultores recibirán insumos adicionales por compras específicas, capacitaciones periódicas y asistencia técnica especializada.

La prefecta destacó en enero pasado que a través de este instrumento se mantendrá y fortalecerá la entrega gratuita de semillas certificadas de alto rendimiento, fertilizantes, plantas de cacao renovadas y certificadas, así como kits de alimentos para ganado.

Esta iniciativa busca fortalecer el sector rural de la provincia mediante medidas inmediatas de apoyo que permitan identificar oficialmente a los productores y vincularlos con beneficios concretos para mejorar su productividad y condiciones de trabajo.

