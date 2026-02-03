EE.UU., España, Francia impulsan el boom exportador del camarón ecuatoriano

El sector cerró el 2025 con $ 7.474 millones en ventas, un 23, 17 % más que en el 2024

El 2025 el camarón ecuatoriano continuó consolidando su posición de liderazgo como el producto no petrolero de mayor exportación del país. Según las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), el sector terminó el año pasado con una facturación total de $ 7.474 millones, un 23, 17 % más que en el 2024, ampliando la brecha con otros productos tradicionales como el banano o cacao.

A diferencia de otros años, este comportamiento se atribuye a una mejor demanda, pero también a una mejora en los precios internacionales. El 23,17 % más de ingresos reportados el año pasado, está por encima del 15,08 % de aumento de libras enviadas.

China, el que más compra, pero no el que más crece

El año pasado, China, con compras de $ 3.269 millones y una participación del 49,45 % continuó siendo el principal socio indiscutible de este sector; no obstante, no fue el país que reportó los mayores crecimientos en la demanda del producto, pues sus pagos crecieron solo un 8, 47 %.

El gran boom exportador fue impulsado por países como EE.UU.. A pesar de que, desde agosto del año pasado, el sector debe enfrentar una sobretasa del 15 %, las ventas continuaron creciendo en ese destino, hasta alcanzar las $ 1.765 millones, un 34 % más.

Ese incremento hizo que la primera potencia mundial elevara su participación en el volumen de compras, en un año pasó de 17,73 % a 19,41 %; no obstante, insuficiente aún para superar al mercado europeo, hoy el segundo comprador de camarón para Ecuador, si se mide en libras.

De acuerdo con la CNA, a Europa se exportaron $ 1.689 millones, un 35,95 % más, impulsados por un mayor consumo de mercados como España y Francia.

El primero pagó el año pasado $ 461 millones, un 46,42 % más y Francia facturó $ 338 millones, un 59, 58 % más.

Otros países que también impulsaron las ventas están en Asia, con Japón (48,59 %) y Vietnam (119 %) a la cabeza. O América, con el peso que tiene Guatemala, con $ 94,2 millones, un 111 % más. En contraste aparecen otros mercados con un desplome en sus compras, como Rusia, que pagó $ 121 millones, un 9,75 % menos.

