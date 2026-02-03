Expreso
Arroceros
La reunión de os arroceros realizada el martes 3 de febrero de 2026 en la provincia de Los Ríos.Cortesía/ Ministerio de Agricultura

Instalan mesa territorial para atender el requerimientos de los arroceros

Una de las quejas es que no les pagan el precio oficial del arroz

En la provincia de Los Ríos este martes 3 de febrero de 2026 se instaló la mesa territorial “Manos para el Campo”, a fin de atender los requerimientos que tienen los productores de arroz.

Te invitamos a leer: Carnetización para agricultores del Guayas: Cómo acceder y beneficios

Esta mesa territorial tiene como objetivo conformar espacios, en los cuales, con la participación de los propios productores, se identifiquen necesidades, desafíos locales, se adapten políticas públicas y fortalezcan las relaciones público-privadas.

La queja del sector es que las piladoras no les pagan el precio mínimo de sustentación, además de que piden que la compra del arroz de parte del Estado sea transparente y que se aseguren que realmente le están comprando al agricultor.

Pablo Regalado, director de Productividad Agrícola, afirmó que desde el ministerio se apoya a los agricultores con asistencia técnica, kits agrícolas subvencionados, que incluyen semilla certificada para evitar problemas en el rendimiento y en la sanidad del producto.

Las primeras conclusiones

Los asistentes a esta primera mesa territorial acordaron gestionar la apertura de bodegas de recepción de arroz paddy, para crear una infraestructura que permita mejorar la capacidad de almacenamiento de los productores, regular la oferta en el mercado local y fortalecer su poder de negociación, contribuyendo a la estabilización de los precios en beneficio del agricultor.

También se acordó una gestión ágil de la entrega de paquetes tecnológicos, además de incrementar la presencia de los servicios del Ministerio de Agricultores en el territorio, para lo cual la Dirección Distrital de Los Ríos fortalecerá su capacidad operativa mediante la programación de visitas técnicas periódicas en los cantones con mayor producción arrocera.

Las mesas territoriales continuarán hasta este jueves, tiempo durante el cual las autoridades del Ministerio de Agricultura se reunirán con representantes de las piladoras y del sector industrial.

