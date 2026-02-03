La exportación de flores por San Valentín caerá un 1% por aranceles de EE.UU.

El clima, indica Expoflores, es otro de los factores que también frenan una mejor proyección en ventas

La industria florícola ecuatoriana se prepara para una de sus temporadas más críticas del año con expectativas moderadas. Expoflores, el gremio que representa al sector, proyectó este martes que las exportaciones de flores para San Valentín 2026 alcanzarán cerca de 39 mil toneladas, con ventas estimadas entre $ 274 y 276 millones.

Las cifras, presentadas en rueda de prensa junto a Avianca Cargo y Quiport, reflejan una caída del 1% frente a 2025, impactada principalmente por dos factores: las condiciones climáticas adversas y las sobretasas arancelarias impuestas por Estados Unidos al producto ecuatoriano.

EE.UU. pierde terreno

El mercado estadounidense, tradicionalmente el principal destino de las rosas ecuatorianas, registrará una contracción del 6% en sus importaciones durante esta temporada. Las sobretasas arancelarias han encarecido el producto ecuatoriano, afectando la competitividad frente a otros orígenes.

Desde el 7 de agosto de 2025, las rosas de Ecuador pagan un arancel del 21,8% para ingresar a este mercado, perdiendo ventaja frente a la rosa colombiana. En abril de 2025, esa tasa era del 6,8%.

No obstante, señala Expoflores, el sector encontrará un respiro en Europa, que se consolida como un mercado en expansión con un crecimiento proyectado del 17%.

Una temporada crucial

San Valentín representa cerca del 30% de las ventas anuales de las fincas florícolas ecuatorianas, convirtiéndola en la fecha comercial más importante del calendario. Las 39 mil toneladas proyectadas saldrán principalmente de las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y Cotopaxi, donde se concentra la producción nacional.

La floricultura genera alrededor de 120 mil empleos directos e indirectos en Ecuador, siendo uno de los sectores agrícolas más importantes para la economía del país. Durante los meses previos a San Valentín, las fincas operan a máxima capacidad para cumplir con la demanda global.

