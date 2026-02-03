Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

finca florícola en Ecuador
Expoflores proyecta ventas de hasta $ 276 millonesCortesía

La exportación de flores por San Valentín caerá un 1% por aranceles de EE.UU.

El clima, indica Expoflores, es otro de los factores que también frenan una mejor proyección en ventas

  • Redacción Expreso

La industria florícola ecuatoriana se prepara para una de sus temporadas más críticas del año con expectativas moderadas. Expoflores, el gremio que representa al sector, proyectó este martes que las exportaciones de flores para San Valentín 2026 alcanzarán cerca de 39 mil toneladas, con ventas estimadas entre $ 274 y 276 millones.

RELACIONADAS

Las cifras, presentadas en rueda de prensa junto a Avianca Cargo y Quiport, reflejan una caída del 1% frente a 2025, impactada principalmente por dos factores: las condiciones climáticas adversas y las sobretasas arancelarias impuestas por Estados Unidos al producto ecuatoriano.

EE.UU. pierde terreno

Industria acuícola

EE.UU., España, Francia impulsan el boom exportador del camarón ecuatoriano

Leer más

El mercado estadounidense, tradicionalmente el principal destino de las rosas ecuatorianas, registrará una contracción del 6% en sus importaciones durante esta temporada. Las sobretasas arancelarias han encarecido el producto ecuatoriano, afectando la competitividad frente a otros orígenes.

Desde el 7 de agosto de 2025, las rosas de Ecuador pagan un arancel del 21,8% para ingresar a este mercado, perdiendo ventaja frente a la rosa colombiana. En abril de 2025, esa tasa era del 6,8%. 

No obstante, señala Expoflores, el sector encontrará un respiro en Europa, que se consolida como un mercado en expansión con un crecimiento proyectado del 17%. 

Una temporada crucial

San Valentín representa cerca del 30% de las ventas anuales de las fincas florícolas ecuatorianas, convirtiéndola en la fecha comercial más importante del calendario. Las 39 mil toneladas proyectadas saldrán principalmente de las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y Cotopaxi, donde se concentra la producción nacional.

La floricultura genera alrededor de 120 mil empleos directos e indirectos en Ecuador, siendo uno de los sectores agrícolas más importantes para la economía del país. Durante los meses previos a San Valentín, las fincas operan a máxima capacidad para cumplir con la demanda global. 

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro afirma que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Daniel Noboa

  2. Inter Miami vs Barcelona SC: así es la lujosa suite presidencial que alojará a Messi

  3. Tres presuntos miembros de Los Lobos fueron detenidos en Quito por nueve asesinatos

  4. Península Ibérica en alerta por lluvias "extraordinarias" y miedo a inundaciones

  5. La Cámara Baja pone fin al cierre parcial del Gobierno en EE.UU.

LO MÁS VISTO

  1. Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

  2. Albacete vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa del Rey

  3. Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta

  4. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  5. Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Te recomendamos