La declaración anticipada ayudó a empresas a evitar el pago del 30 % de arancel

En Ecuador ya rige la medida, pero aún sin efecto. En el vecino país aún se espera una orden oficial

Los gobiernos de Ecuador y Colombia anunciaron que el arancel del 30 % empezaría a regir sobre sus productos de importación y exportación, desde el pasado domingo, 1 de febrero. No obstante, tras cuatro días de vigencia, este cumplimiento se cumple a medias.

En el caso de Ecuador, esta medida ya entró a regir a través de una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), sin embargo, aún no existe reporte de que este cobro adicional se haya aplicado, esto porque algunas empresas, para evitar el pago, emitieron declaraciones anticipadas.

Alexandra Mosquera, director Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria Ecuatoriano Colombiana (Camecol), explica que tramitar declaraciones anticipadas es un proceso normal, que esta vez ayudó a que muchas empresas se eviten pagar el arancel.

"Estando la carga en días anteriores aún en Ipiales, muchas empresas optaron por hacer este trámite, algo que se hace desde siempre. A esa mercadería no debe aplicársele la tasa siempre y cuando se haya generado la DAI (Declaración de Importación) antes del 1 febrero", explicó Mosquera, precisando que aún no existen reportes de que ya se haya hecho este cobro.

"Lo que sí es seguro es que los almacenes y bodegas, tanto en Tulcán como en Ipiales, seguramente están llenos de productos".

Efecto en el mercado

Hacer declaraciones anticipadas, agrega, permite que estas empresas puedan ingresar al país producto colombiano, sin pagar arancel, en un término de 15 días. Ese tiempo, dijo, los hace intuir que si muchas empresas tienen este margen, el alza de precios en el mercado interno aún podría tardar en reflejarse.

¿Qué pasa en Colombia?

Mosquera explica que en el vecino país, el trámite para poner en vigencia esta medida ha llevado un camino distinto. Si bien el gobierno de Gustavo Petro, anunció que esto regiría desde el domingo, Colombia aún no está aplicando la tasa del 30 % a las exportaciones provenientes de Ecuador.

En Colombia aún se espera que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reciba una orden oficial para el cobro de parte del Gobierno central. Eso, dice Mosquera, no ha sucedido.

"Según nos han indicado, todo lo que ingrese durante esta semana lo hará bajo las mismas condiciones que se venían aplicando anteriormente (sin arancel)". No obstante, una vez que la DIAN reciba la orden formal desde Bogotá, se contará con cinco días para implementar la medida en frontera.

Expectativa por mediación de EE.UU.

La restricción comercial entre ambos países podría impactar cerca de $2.800 millones en comercio bilateral. Sin embargo, la reunión que mantuvieron el pasado martes los presidente de EE.UU., Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, genera buenas expectativas en el sector productivo. En esta cita, Donald Trump, según Petro, se habría ofrecido a mediar para resolver el conflicto comercial, motivado por Ecuador, ante una supuesta falta de cooperación y reciprocidad del gobierno colombiano en el combate contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

"Estamos esperando que esta mediación que ha sido anunciada por parte del presidente Petro sea positiva. Tenemos toda la expectativa y el mejor ánimo de que esa intervención del presidente de Estados Unidos pueda ayudar a resolver las diferencias, que hay a nivel de seguridad, entre Colombia y Ecuador".

