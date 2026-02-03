Petro afirma que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Daniel Noboa

Petro aseguró que Trump aceptó mediar el diálogo con Daniel Noboa y bajar la tensión comercial entre Colombia y Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó actuar como mediador para encauzar su relación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La declaración se produjo tras una reunión en Washington y en el contexto de las tensiones comerciales entre Bogotá y Quito.

Según explicó Petro en una entrevista con Caracol Radio, Trump se mostró dispuesto a “llamar” a Noboa con el propósito de favorecer una reconciliación y rebajar la confrontación diplomática y económica de las últimas semanas. La versión también fue recogida por medios internacionales que reportaron la oferta de mediación de la Casa Blanca como un intento de desescalar la disputa arancelaria del 30% aplicada por ambos países

El mandatario colombiano sostuvo que entre él y Noboa ha circulado “una bola de desinformación”, pero negó una enemistad personal y planteó retomar canales de diálogo. En paralelo, insistió en la necesidad de coordinar acciones contra el narcotráfico y de evitar que intereses criminales profundicen la ruptura entre los dos gobiernos.

Gustavo Petro y Donald Trump se estrechan la mano en el Despacho Oval de la Casa Blanca. X de Petro

¿Por qué se da la reunión Petro-Trump?

La reunión entre Petro y Trump —realizada el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca— se dio en medio de llamados de sectores productivos de ambos países para moderar la escalada comercial y buscar una salida negociada.

Tras el encuentro, Petro reiteró su disposición a colaborar con Ecuador en seguridad fronteriza y lucha contra economías ilegales, mientras la mediación propuesta por Trump queda como próximo paso para habilitar una conversación directa con Noboa

Uno de los temas centrales de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico. Petro y su equipo presentaron a la Administración Trump los resultados de Colombia en materia de incautaciones, operativos y extradiciones, con el objetivo de demostrar que el país sigue siendo un aliado estratégico de Washington en seguridad regional.

Este punto resultó clave luego de que Trump acusara públicamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico”, le retirara la visa estadounidense y lo incluyera en la llamada Lista Clinton, decisiones que deterioraron gravemente la relación bilateral.

