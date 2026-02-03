Decenas de personas marchan contra aranceles en frontera con Colombia

Transportistas de Ecuador y Colombia se concentran en Rumichaca. Caravana de tráileres exige eliminación de medidas del 30%

La “Marcha por la Dignidad Fronteriza” arrancó este martes alrededor de las 9:45 desde los almacenes Éxito en Ipiales. Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, confirmó que unas mil personas se sumaron a la protesta.

La movilización binacional, hasta este medio día, avanzaba hacia el puente internacional de Rumichaca, donde los manifestantes permanecen concentrados.

Una larga fila de tráileres acompañó la manifestación hacia la frontera acompañada por cientos de transportistas y comerciantes. Los manifestantes caminaron junto a los vehículos portando carteles con consignas dirigidas a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. La caravana exige la eliminación inmediata de los aranceles del 30% que paralizaron el comercio fronterizo.

La concentración en Rumichaca busca presionar a ambos gobiernos para que retomen el diálogo. El comercio formal se desplomó 99% desde que Ecuador impuso la “tasa de seguridad” y Colombia respondió con aranceles similares. Los dirigentes gremiales esperan que esta muestra de unidad binacional evite la destrucción de décadas de integración comercial entre los dos países.

Millonarias pérdidas para los transportistas

Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, cuantificó a EXPRESO las pérdidas en $570 millones anuales para el sector transportista. “El sector transportista representa el 26% de las exportaciones de Colombia a Ecuador, que anualmente suman $2.200 millones”, cuenta con preocupación.

Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, por su parte, advirtió el pasado lunes sobre el efecto dominó en toda la cadena logística: “Están involucrados sectores como transporte internacional, almacenamiento de mercaderías y agencias de aduana que tienen un gran número de empleados”. El transporte es el segundo rubro de la economía de Carchi, después de la agricultura, y el 35% de Ipiales.

