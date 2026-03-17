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El festival reunirá degustaciones, música en vivo y propuestas gastronómicas frente al mar en la playa de Chipipe, en Salinas.Cortesía

Wine & Beer Experience vuelve a Salinas con degustaciones, música y moda playera

El festival se realizará el 21 de marzo en la playa de Chipipe con vinos, cervezas, gastronomía, música en vivo y un desfile

La playa de Chipipe, en Salinas, será el escenario de una nueva edición de Wine & Beer Experience, un evento que combina degustaciones, música en vivo y propuestas gastronómicas frente al mar.

El festival se realizará el 21 de marzo, desde las 18:00 hasta las 02:00, y reunirá a más de 50 marcas nacionales e internacionales de vinos, cervezas artesanales y otras bebidas espirituosas, además de propuestas culinarias.

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Con el paso de los años, el encuentro se ha convertido en una de las citas gastronómicas y de entretenimiento de la temporada en la costa ecuatoriana, atrayendo a visitantes de distintas ciudades del país.

Degustaciones y experiencias frente al mar

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos espacios dedicados a la degustación de bebidas y gastronomía, en un formato que busca combinar sabores, música y ambiente playero.

La experiencia incluye una oferta variada de vinos, cervezas artesanales y otras bebidas, acompañadas de propuestas gastronómicas que complementan el recorrido del evento.

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Además, el festival contará con presentaciones musicales que acompañarán la jornada desde el atardecer hasta la noche.

Música en vivo durante la jornada

El evento incluirá un line-up artístico que combinará presentaciones en vivo y sets de DJ.

En el escenario estarán María Gracia Viteri y Juan Carlos Coronel con “La Banda”, además de La Chicha Power, Israel Maldonado y DJ Chincha.

Las presentaciones buscarán acompañar el ambiente del festival desde el “sunset” hasta la fiesta nocturna.

Moda playera en el festival

Como novedad en esta edición, el evento incorporará un desfile de moda playera a cargo de la marca ecuatoriana MAREMIA.

La pasarela se realizará al atardecer y presentará propuestas inspiradas en el estilo de vida costero, conectando el diseño local con el entorno de la playa.

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Esta incorporación busca ampliar el concepto del festival hacia una experiencia que combine gastronomía, música y moda.

Un evento que impulsa el turismo gastronómico

A lo largo de más de una década, Wine & Beer Experience se ha consolidado como un espacio que reúne a marcas, emprendedores gastronómicos y público interesado en experiencias culinarias.

Además, el evento se ha convertido en una actividad que aporta a la agenda cultural y turística de Salinas, uno de los destinos más visitados de la costa ecuatoriana.

Entradas e información

Las entradas están disponibles en línea a través de la plataforma Buen Plan.

Más información del evento y actualizaciones pueden encontrarse en la cuenta oficial de Instagram @wine_beer_experience.

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