Antonella Chila es coronada Reina del Carnaval 2026 en Salinas

La noche se llenó de aplausos, luces y emoción cuando Antonella Chila fue coronada Reina del Carnaval 2026 en el cantón Salinas. Diez candidatas desfilaron en traje de baño y con coloridos atuendos de garotas, desbordando ritmo y sensualidad en una pasarela que hizo vibrar al público.

Fue Antonella quien conquistó al jurado y al corazón de los asistentes en una velada que quedará grabada como una de las más electrizantes del feriado. “Gracias a todos”, expresó sonriente mientras extendía las manos y lanzaba besos al público presente.

El evento se desarrolló en el sector Las Palmeras, donde cientos de personas se congregaron para presenciar la elección. Música a todo volumen, coreografías y una producción cargada de efectos visuales formaron parte del espectáculo incluido en la agenda oficial “Salinas, Sal con Cultura”, propuesta que este año busca posicionar al balneario como el epicentro del Carnaval en la provincia.

Con 24 años, Antonella no solo deslumbra por su belleza, sino también por su trayectoria. La nueva soberana fue Reina de la provincia de Santa Elena y el año pasado integró el grupo de candidatas a Miss Ecuador, experiencia que le dio temple y seguridad para brillar en el escenario. Ahora se convierte en el rostro oficial de la fiesta más esperada del año, representando la alegría, el carisma y la energía que se desbordan en cada rincón del malecón.

Mientras tanto, el Carnaval sigue tomando fuerza en toda la provincia. Las playas registran gran afluencia de visitantes, los hoteles trabajan a su máxima capacidad y los comerciantes celebran el movimiento económico que dinamiza la temporada. Turistas nacionales y extranjeros se mezclan entre espuma, música y espectáculos que se prolongan hasta la madrugada.

Localidad. Miles de turistas se tomaron desde el viernes el Malecón de Salinas. Autoridades instalaron un centro de monitoreo. Joffre Lino

“Estoy feliz de haber venido a la península a pasar Carnaval; esto sí es un relax espectacular. La comida también es muy rica, especialmente los ceviches y el arroz marinero”, comentó la guayaquileña Marlene Crespo mientras disfrutaba del ambiente festivo frente al mar. Así, entre desfiles, comparsas y arena caliente, Salinas reafirma que en Carnaval la fiesta no se detiene.

Mientras tanto, las autoridades cantonales indicaron que todo el balneario se encuentra vigilado mediante cámaras de seguridad. Para ello, se instaló un centro de monitoreo desde donde se coordina la asistencia con bomberos, salvavidas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

