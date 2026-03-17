El Festival de Música Sacra vuelve al Centro Histórico de la capital

El viernes 20 de marzo la música volverá a ocupar las iglesias, teatros y plazas del Centro Histórico de la capital. Entre bóvedas coloniales, campanarios y altares patrimoniales, el Festival Internacional de Música Sacra de Quito (FIMUSAQ) celebrará su vigésima cuarta edición con una programación que reúne conciertos y talleres alrededor de una pregunta central: cómo se expresa hoy lo sagrado a través de la música.

Hasta el martes 31 de marzo, el encuentro desplegará una agenda que propone dialogar entre tradición e innovación, ampliando la idea de lo sacro hacia distintas formas de experiencia sonora. En esta edición, el eje del festival se articula alrededor del concepto de trascendencia. Más allá del repertorio religioso tradicional, la programación reúne propuestas que, desde distintos lenguajes musicales y contextos culturales, exploran la espiritualidad, la contemplación y la memoria.

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La coordinadora de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Anabell López, explica que la programación responde a una evolución del propio festival. “Las propuestas que no necesariamente suenan a música sacra son ejemplo de trascendencia en la programación. No solo trasciende en las personas o los estados, sino también a este cuadro que se lo considera como sacro”, señala.

Para López, el desarrollo del encuentro también responde a los cambios en la forma de entender este tipo de repertorio. “La música sacra ya no tiene que ser en iglesias necesariamente, sino también en espacios no convencionales, como los teatros. También se va mezclando, tiene mixturas y estas texturas pueden sumarse o traspolarse con otras formas de hacer música, sino también de sentirlas”.

A lo largo de sus ediciones, el festival se ha consolidado como una de las citas culturales que cada año convoca a miles de personas en la ciudad. En 2025, el encuentro reunió a 7.791 espectadores, una cifra que la cantante ecuatoriana María Isabel Albuja -quien ha participado en varias ediciones- recuerda como una muestra de la relación entre el público y el festival.

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“Es un festival muy querido por la ciudadanía. La gente de Quito lo espera y se vuelca a asistir. Es hermoso ver que no importa la iglesia que sea, todas se llenan”, comenta.

Melodías a María

se aprecio que el público le guarda al encuentro fue también un incentivo para Albuja, quien dará el concierto inaugural junto al Sudaca String Quintet con la propuesta Lux Perpetua: Travesía Sonora de lo Trascendente. El programa propone un recorrido musical en torno a la figura de María dentro de la tradición cristiana, a partir de obras de distintas épocas y procedencias.

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La artista explica que la propuesta busca abordar la narrativa desde la perspectiva materna. “En la música sacra se habla mucho de Jesús, de su muerte y de la Semana Santa, de la pasión. Mi propuesta lo ve desde el otro lado, desde la madre que acunó a su hijo en brazos, que le dio de comer, que lo crió y que luego debe verlo morir”.

El concierto reúne cantos marianos ecuatorianos, obras del repertorio sacro europeo y piezas contemporáneas. Según la cantante, la estructura del programa se organiza alrededor de distintos momentos de la vida de María. “Podríamos decir que el concierto se divide en Jesús niño, la devoción a María y finalmente la pasión y muerte de Jesús”.

El proceso de selección del repertorio implicó una investigación y varias pruebas vocales para encontrar un equilibrio entre estilos y épocas. “Fue una búsqueda larga de temas que compaginen entre sí, pero que también presenten variedad y que se acomoden a mi voz. Los fui probando uno a uno, descartando los que no funcionaban y quedándome con los que mejor se integraban”, comenta.

El recital será el viernes 20 de marzo a las 19:00 en la Iglesia La Compañía, y se repetirá el lunes 23 de marzo a las 19:00 en la Iglesia de San Marcos.

Un puente entre Europa y América Latina

Dentro de la programación también se presentará el Cuarteto Latinoamericano, ensamble fundado en México en 1982 y ganador de dos Latin Grammy. El grupo ofrecerá el concierto El Hilo Invisible, junto a la cantante ecuatoriana María Augusta Jibaja.

El programa propone un diálogo entre la música europea y las tradiciones musicales del continente. “Vamos a presentar un programa muy interesante que por una parte representa mucho lo que es el Cuarteto Latinoamericano: una organización con raíces europeas, pero que mira hacia América Latina”, explica el violonchelista Saúl Bitrán.

La propuesta incluye música española, obras de Luigi Boccherini, canciones sefarditas y piezas latinoamericanas, entre ellas Libertango de Astor Piazzolla.

El Cuarteto Latinoamericano, de México, se presentará el 27 y 28 de marzo. Cortesía

Bitrán señala que el título del concierto resume la relación histórica entre estos repertorios. “El hilo invisible representa esa unión que tenemos con la madre patria y con el viejo continente, y al mismo tiempo un hilo que da libertad a la creatividad en América Latina para irse por otros lados”.

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Además de su participación en el festival, el ensamble ofrecerá una clase magistral dirigida a jóvenes músicos. Esta actividad forma parte del trabajo pedagógico que el cuarteto ha desarrollado durante décadas. “El componente docente ha sido siempre muy importante para nosotros. Pensamos que una de las cosas más importantes que podemos hacer, aparte de nuestra discografía y de tocar repertorio latinoamericano, es dejar una señal para futuros grupos e instrumentistas que sigan haciendo música de cámara”.

Se presentarán el viernes 27 y sábado 28 de marzo.

Una nutrida agenda

El encuentro reunirá a artistas nacionales e internacionales, entre ellos la cantante boliviana Luzmila Carpio, junto a ensambles nacionales dedicados a la música coral, instrumental y contemporánea.

Entre los conciertos programados figuran presentaciones de la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto Ciudad de Quito, que participarán en distintos escenarios del festival. A estas presentaciones se suman proyectos que combinan investigación musical y puesta en escena. Uno de ellos es Un viaje interior, de la Fundación InConcerto, que explora la relación entre espiritualidad y experiencia sonora a partir de repertorios históricos y contemporáneos. También se presentará Sisari, del compositor ecuatoriano Alex Paza, una propuesta que dialoga con sonoridades andinas y con la memoria musical de los pueblos originarios.

La agenda del festival incluye además conversatorios, clases magistrales y recorridos sonoros por el Centro Histórico. Entre estas actividades se encuentra la audioguía de campanarios que se realizará en la Plaza de La Merced, una propuesta que invita a conocer la historia y la sonoridad de las campanas de distintos templos del sector. Conoce el resto de la agenda aquí.

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