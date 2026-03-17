ANT habilita el 97 % de trámites en Ecuador: conoce cuáles son

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que el 97% de sus trámites ya están habilitados en todo el país

La ANT informó que el 97% de sus trámites ya están habilitados en todo el país, entre ellos, la matriculación vehicular.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que el 97% de sus trámites ya se encuentran habilitados, como parte del proceso de normalización de servicios tras las interrupciones registradas en semanas anteriores. Entre los avances más destacados está la reactivación de la matriculación vehicular en 15 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cumplieron con los requisitos técnicos y administrativos.

Los municipios habilitados son: Baba, Balsas, Biblián, Chilla, Chordeleg, Daule, Nabón, Quilanga, Quinindé, San Cristóbal, Santa Ana, Santa Rosa, Santo Domingo, Sucre y Tiwintza. Con esta incorporación, ya son 142 municipios y mancomunidades los que pueden interoperar con la ANT en la gestión de trámites. Los GAD restantes continúan en revisión técnica para su futura habilitación.

#COMUNICADO 📄 | 97% de nuestros trámites ya están habilitados.



El sistema de matriculación está activado para 142 GAD municipales.



Revisa los listados de trámites habilitados y Municipios aquí➡️ https://t.co/ZmhwVfk84P



La emisión de certificados aún no está disponible.… pic.twitter.com/0ii2Ks8oYV — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 17, 2026

Licencias de conducir: trámites habilitados

El organismo confirmó que todos los trámites relacionados con licencias de conducir, en todas sus categorías, están nuevamente disponibles tanto en modalidad presencial como en línea. Esto incluye la obtención de licencias por primera vez, renovación y duplicados.

El sistema de agendamiento de turnos ya está operativo y se realiza exclusivamente en línea. Las personas que habían pagado un turno antes de la suspensión deberán generar uno nuevo, ya que los anteriores no tienen validez en el sistema actual. La ANT recomendó verificar que el turno esté correctamente registrado antes de acudir a las agencias, para evitar contratiempos y retrasos en la entrega del documento.

Servicios para escuelas de conducción y transporte pesado

Entre los trámites que vuelven a estar disponibles figura la emisión de títulos habilitantes, lo que permitirá a las escuelas de conducción reactivar la inscripción de alumnos y retomar sus actividades académicas. También se restablece la entrega de permisos de aprendizaje para quienes buscan acceder a una licencia de conducir.

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Asimismo, se habilitó la autorización de incrementos de cupo para el transporte de carga pesada, un procedimiento clave para el sector logístico y comercial. La reanudación de servicios incluye la emisión de certificaciones relacionadas con el transporte terrestre y el tránsito, indispensables para regularizar modificaciones en la operación de los vehículos.

Entre estos documentos constan los certificados de conformidad vehicular para cambios de servicio o modalidad, además de la homologación de vehículos automotores de la subcategoría M1, motocicletas, tricimotos y otros similares.

Procesos no habilitados

La ANT aclaró que, aunque la mayoría de trámites ya están habilitados, el módulo de emisión de certificados continúa en proceso de estabilización. Esto significa que aún no está disponible el Certificado Único Vehicular (CUV)

El organismo trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de validación de pagos para garantizar mayor seguridad en este trámite y evitar posibles estafas.

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