Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Real Madrid, Manchester City
El uruguayo Federico Valverde (d) fue la figura en la ida al marcar un triplete en la victoria 3-0 ante el City.EFE

Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO: sigue aquí la transmisión del partido HOY

El equipo de Guardiola necesita un milagro para remontar el 3-0 y llevar la serie a la prórroga

Manchester City y Real Madrid se enfrentan el martes 17 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El equipo de Guardiola busca en el Etihad Stadium una épica remontada tras perder en el partido de ida 3-0.

(Le puede interesar: Sorteo Libertadores 2026: ¿puede haber duelo entre ecuatorianos en fase de grupos?)

El uruguayo Federico Valverde fue la figura de ese compromiso al marcar un triplete que le permitió al cuadro español tener un pie y medio en los cuartos de final. ¿Podrá el City revertir la eliminatoria? No olvides seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del partido en EXPRESO.EC.

Alineaciones confirmadas de Manchester City y Real Madrid

Sigue el minuto a minuto del Manchester City vs. Real Madrid

Revive la goleada 3-0 de Real Madrid ante el City en el partido de ida

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ley del sistema penitenciario se aprobó; RC llevó caso Aquiles Álvarez al Pleno

  2. Violencia en Guayaquil: Niña murió en Pascuales mientras jugaba en su barrio

  3. Toque de queda en Guayaquil: Urvaseo cambia horarios de recolección de basura

  4. Aguiñaga alerta intento de quitar vías del Guayas y cuestiona la descentralización

  5. Israel dona ayuda humanitaria y sillas de ruedas a la Gobernación del Guayas

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

  4. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  5. Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

Te recomendamos