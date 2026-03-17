Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO: sigue aquí la transmisión del partido HOY

El equipo de Guardiola necesita un milagro para remontar el 3-0 y llevar la serie a la prórroga

El uruguayo Federico Valverde (d) fue la figura en la ida al marcar un triplete en la victoria 3-0 ante el City.

Manchester City y Real Madrid se enfrentan el martes 17 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El equipo de Guardiola busca en el Etihad Stadium una épica remontada tras perder en el partido de ida 3-0.

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El uruguayo Federico Valverde fue la figura de ese compromiso al marcar un triplete que le permitió al cuadro español tener un pie y medio en los cuartos de final. ¿Podrá el City revertir la eliminatoria? No olvides seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del partido en EXPRESO.EC.

Alineaciones confirmadas de Manchester City y Real Madrid

Sigue el minuto a minuto del Manchester City vs. Real Madrid

Revive la goleada 3-0 de Real Madrid ante el City en el partido de ida

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