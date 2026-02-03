¿Por qué logró Petro reunirse con Donald Trump antes que Daniel Noboa?

Pese a considerarse un “aliado”, el presidente ecuatoriano no ha logrado concretar una reunión oficial con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, logró este 3 de febrero de 2026 una de las metas largamente esperadas por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa: mantener una reunión oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Dos semanas después de haberlo anunciado, Petro arribó a la Casa Blanca para mantener una reunión oficial con Trump, pese a que el mandatario colombiano ha sido crítico con el presidente de Estados Unidos y su segunda administración.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en entrevista con Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión con Petro, la cual duró cerca de dos horas. Además, la cita se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

La reunión Petro-Trump debe ser una alarma para Ecuador

La apertura de Trump con Petro debe alarmar al Ecuador, sostiene el analista internacional y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas, porque expone posibles falencias en la relación diplomática con Estados Unidos.

"O el gobierno ecuatoriano no ha hecho todas las gestiones diplomáticas para que se logren esa cita o algo está fallando, porque eh Petro la ha podido tener mucho antes, a pesar de ser un gobierno muy beligerante", comenta y señala que la salida de Ivonne Baki de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos es uno de los pilares de este retroceso.

De acuerdo con Estarellas, pese a la grave situación de violencia y tránsito de drogas en el país, Ecuador no concreta un mayor respaldo de Estados Unidos. "La situación en Ecuador es sumamente grave. Quizás nosotros no hemos sabido explicarle al gobierno americano la gravedad del asunto".

El único encuentro entre Trump y Noboa se registró en marzo de 2025, cuando el presidente de EE. UU. recibió en Mar-a-Lago a Daniel Noboa para una reunión informal. ARCHIVO

Ecuador sigue siendo relevante para Estados Unidos

Por otro lado, el internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, Esteban Santos, señala que la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump no guarda tanta relevancia para el Ecuador como parece.

"(La reunión con Petro es) por una simple razón: con Colombia hay un impasse y uno muy fuerte. Con el Ecuador no, estamos en los mejores momentos", comenta Santos y dice que el encuentro también sirvió como mensaje para otro líderes de izquierda de la región.

De acuerdo con Santos, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, “se elevó la intensidad del conflicto, porque Trump se permitió decir que probablemente no descartaba ataques contra la Colombia de Petro o incluso contra el México de Claudia Sheinbaum. Entonces, esta es una reunión que se realiza precisamente para tratar de limar asperezas (...)".

