Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

DANIEL NOBOA Y DONALD TRUMP EE UU
Daniel Noboa y Donald Trump ya se reunieron en la residencia de Mar-a-Lago del mandatario estadounidense.EXPRESO

Daniel Noboa visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca este 2025: fecha tentativa

El presidente ecuatoriano confirmó que también está pronto a mantener una reunión con el secretario Marco Rubio

El esperado encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario estadounidense, Donald Trump, estaría por concretarse en los próximos meses, según confirmó el primer mandatario de Ecuador al medio argentino Clarín.

Según comentó Noboa al medio argentino durante su última gira presidencial por América Latina, ya existen conversaciones entre Ecuador y Estados Unidos para concretar una visita a la Casa Blanca y mantener una reunión oficial con el presidente estadounidense.

La fecha tentativa de la reunión entre Noboa y Trump

De acuerdo con estas conversaciones previas, comentó, la reunión entre Noboa y Trump sería entre otubre y noviembre de 2025. Sin embargo, aclaró el presidente ecuatoriano, aún no hay confirmación, pero que "con gusto" irá a la Casa Blanca.

RELACIONADAS

Esta reunión ha sido largamente esperada por el mandatario ecuatoriano que, a inicios de 2025, ya pudo tener un primer encuentro informal con Trump durante su visita a la residencia de Mar-a-Lago del presidente estadounidense.

Mundo, Ucrania, Estados Unidos, Rusia
El secretario de Estado, Marco Rubio.ARCHIVO EFE

Noboa se reunirá con el secretario de EE. UU., Marco Rubio

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa también confirmó al medio argentino Clarín que está a días de mantener un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; aunque no señaló si será en Ecuador o el país norteamericano.

RELACIONADAS

Noboa confirmó su reunión con Rubio cuando fue consultado por los aranceles recientemente impuestos por la administración Trump. El presidente ecuatoriano dijo no sentirse castigado por dicha medida y que "al Secretario de Estado lo vamos a ver en diez días, no viene con esa postura".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Daniel Noboa visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca este 2025: fecha tentativa

  2. Hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, arrestado por agresión

  3. Fallece Tommy Wright, cofundador de Corporación Favorita, este domingo 24 de agosto

  4. Helen Mirren: de Mironov a Mirren, la historia detrás de un nombre

  5. Zoë Kravitz y Austin Butler, una dupla que enciende París y la pantalla

LO MÁS VISTO

  1. Temblor hoy en Ecuador: Sismo se sintió este domingo 24 de agosto en varios cantones

  2. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  3. Temblor hoy en Ecuador: Un segundo sismo se registró este domingo 24 de agosto

  4. Muere Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa: detalles del siniestro en Quinindé

  5. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

Te recomendamos