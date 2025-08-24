Expreso
Daniel Noboa y Javier Milei
Daniel Noboa junto a su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada.Cortesía

Gira presidencial: ¿Qué resultados logró Noboa en Brasil, Uruguay y Argentina?

Acuerdos en comercio, seguridad y tecnología abren oportunidades y fortalecen cooperación

Durante la gira del presidente Daniel Noboa por Brasil, Uruguay y Argentina, Ecuador consolidó avances en integración regional. Mediante un comunicado individual publicado el 23 de agosto en la cuenta de la Cancillería, se detallaron los acuerdos alcanzados en comercio, seguridad, tecnología y desarrollo social, que impactan a miles de familias ecuatorianas.

En Brasil, Noboa y Luis Ignacio Lula da Silva firmaron convenios en desarrollo social, inclusión, innovación tecnológica y apoyo a la agricultura familiar. Se confirmó además que productos como camarón y banano volverán a Brasil como exportación. “El intercambio comercial y tecnológico fortalece nuestra relación bilateral”, indicó Noboa.

Integración y comercio en Uruguay

En Uruguay, Noboa se reunió con su homólogo Yamandú Orsi para tratar seguridad y comercio, con énfasis en cooperación regional para enfrentar problemas comunes. Se firmaron convenios contra delincuencia transnacional, narcotráfico, minería ilegal y delitos conexos, incluyendo intercambio de información y operaciones conjuntas.

Ecuador entregó a Uruguay la presidencia protempore del Consenso de Brasil, reafirmando coordinación regional. Este traspaso busca garantizar continuidad en políticas conjuntas y consolidar acciones estratégicas entre los países miembros del bloque regional.

Diálogo estratégico con Argentina

En Argentina, Noboa y Javier Milei abordaron cooperación en seguridad, comercio e inversión. Se acordaron mecanismos de intercambio de información, asistencia técnica y capacitación en seguridad, lucha contra lavado de activos, corrupción y terrorismo. “Trabajamos para garantizar oportunidades concretas a los ciudadanos”, informó Noboa.

La gira permitió concretar acuerdos que amplían mercados, refuerzan formación técnica y fortalecen cooperación frente a desafíos comunes. 

