Manchester City vs Real Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

El duelo entre Real Madrid y Manchester City definirá a uno de los clasificados a cuartos de final de la Champions League

Real Madrid busca sellar la clasificación a los cuartos de Champions League.

Real Madrid visitará a Manchester City este martes 17 de marzo de 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-26, con la misión de confirmar su clasificación a los cuartos tras la contundente ventaja conseguida en la ida.

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El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el Etihad Stadium, escenario donde el conjunto inglés intentará una remontada.

Real Madrid llega con ventaja

En el duelo de ida, Real Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse 3-0 sobre Manchester City, con una brillante actuación de Federico Valverde, autor de los tres goles que le dieron una cómoda ventaja al equipo español en la serie.

Vinícius Júnior comandará el ataque de Real Madrid. EFE

El entrenador Álvaro Arbeloa podría contar nuevamente con Kylian Mbappé, quien se recuperó de unas molestias físicas. Sin embargo, el delantero francés empezaría el partido en el banco de suplentes.

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Vinícius Júnior liderará el ataque del Real Madrid

En ataque, el protagonismo recaería en Vinícius Júnior, acompañado por Brahim Díaz y Arda Güler, quienes buscarán aprovechar los espacios que deje el conjunto inglés en su intento de remontada.

Probable alineación de Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Güler, Vinícius y Díaz.

Manchester City, obligado a remontar

Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, afronta el encuentro con la presión de ganar por tres goles de diferencia para forzar una definición por penales.

El técnico español podría tener bajas importantes, ya que Savinho y Rico Lewis están en duda debido a molestias físicas.

Manchester City deberá ganar por la diferencia de tres goles para forzar los penales. EFE

El ataque de los ‘citizens’ estaría encabezado por el goleador Erling Haaland, acompañado por Antoine Semenyo.

Probable alineación de Manchester City: Donnaruma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait Nouri; Rodri, Bernardo, Doku, O’Reilly; Haaland y Semenyo.

Lo que está en juego

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Champions League, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Bayern Múnich y Atalanta.

Estadísticas previas de Manchester City vs Real Madrid

Dónde ver el partido en Ecuador

En Ecuador, el compromiso entre Real Madrid y Manchester City será transmitido EN VIVO por ESPN en televisión pagada y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

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