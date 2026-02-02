Tasa del 30 % a productos fronterizos genera movilización en Rumichaca

Camioneros de Colombia y Ecuador protestarán en el puente Rumichaca en rechazo al arancel

El impacto de la tasa del 30 % y la amenaza de paralización de servicios este martes.

Los gremios de transporte de carga de Ecuador y Colombia anunciaron una movilización para este martes 3 de febrero, en el puente internacional de Rumichaca, como medida de rechazo a la imposición de un arancel del 30 % para productos que entran a Ecuador desde Colombia y viceversa, por ese paso fronterizo.

La protesta convocada por la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño iniciará a las 08:00, bajo el lema ‘Marcha por la Dignidad Fronteriza’ y espera reunir a más de 1.000 camioneros.

El 1 de febrero entró en vigencia la “tasa de seguridad” que impuso Ecuador a Colombia, del 30 % para productos importados. Una medida tomada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien argumentó que se trataba de una respuesta por la falta de cooperación percibida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transfronterizo.

Como consecuencia, el Gobierno colombiano impuso a Ecuador un arancel recíproco del 30 % para productos ecuatorianos que se venden en Colombia.

El impacto de la tasa del 30 %

La medida, de ambos países, afecta la cadena de comercialización de productos como azúcar, arroz, maquillaje, partes de automotores, atún y otros, empezando con los transportistas quienes, trasladan los productos por el puente Rumichaca.

Por el puente Rumichaca, antes de la imposición del arancel, circulaban entre 150 y 200 camiones cargados con productos de exportación y ese intercambio comercial supera los 2.800 millones de dólares al año.

“Queremos que los dos gobiernos nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata, donde colombianos y ecuatorianos convergeremos en el puente internacional de Rumichaca”, advirtió Manuel Romo, vicepresidente de la asociación de camioneros, a Caracol Radio.

