Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

La ministra explicó que el déficit eléctrico se redujo a cerca de 1.000 MW detalló inversiones gas ciclo combinado y térmicas

Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, durante una intervención sobre la situación del sistema eléctrico nacional.

Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, defendió en una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa los proyectos de ley económico urgente enviados por el Gobierno de Daniel Noboa, al asegurar que permitirán incorporar hasta 1.300 megavatios de nueva generación eléctrica, atraer inversión privada y reducir el déficit energético que aún enfrenta Ecuador, pese a las leyes “No más apagones” aprobadas en los últimos dos años.

Según la ministra, el sector eléctrico arrastra ineficiencias acumuladas por más de 12 años, que se tradujeron en un déficit inicial de 1.800 megavatios al inicio del actual Gobierno. A ese escenario se suma, explicó, un crecimiento anual de la demanda estimado en 300 megavatios, impulsado por el aumento del consumo.

El arrastre histórico del déficit energético

Manzano señaló que el Plan Nacional de Electricidad, vigente desde 2023 hasta 2030, heredó problemas estructurales que no fueron corregidos en gobiernos anteriores. Indicó que el desafío no consiste únicamente en cubrir el déficit existente, sino en ampliar la capacidad instalada para atender la demanda futura.

En ese contexto, recordó que las leyes “No más apagones” permitieron por primera vez la participación privada en generación a gas. Inicialmente, dijo, se autorizó un límite de 10 megavatios, que luego fue ampliado a 100 megavatios para hacer viable la inversión privada.

Distritos eléctricos y participación privada

La ministra explicó que el nuevo proyecto de ley para el fortalecimiento del sector energético y minero profundiza ese modelo al permitir la creación de distritos eléctricos autónomos o clústeres de autogeneración, como el sector camaronero en Durán. Según indicó, estos clústeres podrían autoabastecerse mediante microredes y reducir su dependencia del sistema nacional.

Afirmó que esta propuesta fue trabajada con el sector privado desde el año pasado y busca generar mayor certidumbre para atraer inversiones en generación eléctrica.

Inversión prevista y tiempos de ejecución

Manzano detalló que actualmente existen 972 megavatios en fase final de trámites, lo que representa aproximadamente 972 millones de dólares en inversión. Reconoció que estos procesos pueden tardar entre uno y un año y medio debido a trámites administrativos, por lo que el proyecto de ley plantea agilizar la entrega de títulos habilitantes y puntos de conexión.

A este bloque se suman 340 megavatios que serán ejecutados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) mediante proyectos de ciclo combinado, además de otros 400 megavatios cuyo proceso de contratación está pendiente del dictamen de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ciclo combinado y transición energética

La ministra explicó que los proyectos de ciclo combinado, con un plazo estimado de 24 meses, forman parte de la transición energética del país al estar basados en gas. Añadió que esta tecnología permite incrementar la energía firme disponible, que debe crecer cada año para sostener el sistema eléctrico.

Indicó que, paralelamente, se trabaja en el campo Amistad y en la incorporación de plataformas tipo jackup para duplicar la producción de gas, mientras se avanza en el interés de compañías internacionales estatales para su exploración.

Reducción del déficit y recuperación de capacidad

Manzano aclaró que el déficit energético se ha reducido no solo con nuevos proyectos, sino también con la recuperación de capacidad instalada. Detalló que durante 2025 se recuperaron 250 megavatios mediante mantenimiento de centrales térmicas e hidroeléctricas, se incorporaron 264 megavatios de la hidroeléctrica Toachi Pilatón y cerca de 200 megavatios de generación flotante.

Con estos aportes, sostuvo que el déficit actual se ubica en alrededor de 1.000 megavatios y que parte de los proyectos privados podría entrar en operación a finales de 2025 o inicios de 2026.

Disponibilidad eléctrica y riesgo de apagones

La ministra aseguró que no existe posibilidad de suspensión del servicio eléctrico, ni en el corto plazo ni durante el estiaje, que en Ecuador se presenta a partir de septiembre. Indicó que el país cuenta con 7.700 megavatios de capacidad instalada, una potencia efectiva cercana a 6.000 megavatios y una disponibilidad diaria de hasta 5.500 megavatios.

Añadió que la demanda nacional se ubica en un pico cercano a los 5.200 megavatios y que el sistema se mantiene “encendido”, incluso tras la interrupción de importaciones eléctricas desde Colombia.

Costo de dejar de importar energía desde Colombia

Sobre la energía que anteriormente se compraba a Colombia, Manzano explicó que el reemplazo se realiza con generación hidroeléctrica y térmica nacional. Señaló que, aunque el uso de diésel encarece la generación térmica, dejar de importar energía representa un ahorro aproximado de 900.000 dólares.

Indicó que Colombia ofrecía energía generada con combustible líquido, considerada la más costosa, y recordó que en 2024 Ecuador llegó a pagar hasta 0,60 dólares por kilovatio hora en importaciones.

