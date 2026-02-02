Clamor ciudadano destapa la crisis del hospital Abel Gilbert: ¿Cuál es la situación?

El hospital Abel Gilbert Pontón, centro de referencia de tercer nivel, enfrenta una creciente ola de denuncias ciudadanas por desabastecimiento de medicinas, insumos y fallas en la atención médica.

En este contexto, el episodio más reciente fue el colapso parcial del sistema de drenaje en un área de hospitalización, que provocó la salida de aguas servidas y generó malestar entre pacientes y familiares por los fuertes olores. Si bien tras 72 horas de trabajos y mantenimiento la situación fue controlada, los testimonios recogidos revelan una crisis mucho más profunda y sostenida en el tiempo.

Frente a estas denuncias, EXPRESO consultó al Departamento de Comunicación del hospital Abel Gilbert Pontón sobre los reclamos ciudadanos relacionados con el desabastecimiento, las condiciones de atención y el mantenimiento de la infraestructura. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no se registró un pronunciamiento oficial al respecto.

Las denuncias ciudadanas

En medio de este escenario, Patricia Moreno, madre de Elkin Arica (un niño con discapacidad intelectual del 49%), denuncia una grave situación médica tras el ingreso de su hijo al hospital en junio de 2025. “Él entró sano, sin infección, con exámenes y radiografías bien”, afirma.

Sin embargo, asegura que luego de varias cirugías “salió de nuevo con bacterias” adquiridas en el quirófano. “No le veo mejoría, más bien ha empeorado”, sostiene. Actualmente, dice, su hijo mantiene “la herida expuesta” y un cuadro crónico.

Según su testimonio, Elkin ha sido sometido a 13 operaciones, incluida una osteosíntesis, sin resultados favorables. En ese sentido, relata que “el día domingo entra al quirófano y el doctor me dice que tenía infección, pero él llegó sin nada”. Además, afirma que tuvo que pagar exámenes y tratamientos por su cuenta, incluso en Solca. “Solo en exámenes he gastado como 58 dólares y en total como 10 mil”, asegura. Pese a ello, dice que “no me dan una respuesta clara”.

A estas dificultades se suman, según Moreno, las condiciones críticas dentro del hospital. “No hay ventilador, no hay comida, no hay medicamentos, hay gatos en el mismo piso”, afirma. Incluso relata que el director del hospital le dijo que “tiene que esperar y que si no me conviene el hospital, que saque a mi hijo”.

Sin empleo y sin apoyo económico, sostiene que busca ayuda pública. “No necesito ayuda económica, solo que me ayuden con mi hijo”, insiste. “Aquí lo único que voy a esperar es que me lo den muerto”.

Un reclamo similar expone Dayana Arizaga, quien denuncia irregularidades en la atención médica que recibe su esposo, internado tras un accidente de moto. “Desde el viernes pasado lo trajimos en ambulancia y lo tuvieron cinco días en observación quirúrgica”, relata.

Familiares cuestionan la situación y el trato a los pacientes. Foto: Carlos Klinger/ Expreso.

Durante ese tiempo, asegura que “no le daban el medicamento que era” y que los médicos cambiaban constantemente de criterio. “Decían que sí era de operar, después que no”, sostiene.

Finalmente, luego de cinco días, su esposo fue llevado a quirófano únicamente para “una limpieza en la herida”. Actualmente permanece en el cuarto piso de traumatología, donde, según Arizaga, “no hay aire acondicionado y no limpian cuando les da la gana”. Además, denuncia que no existen medicinas y que deben comprarlas fuera del hospital. “Todos los días se gasta de 30 dólares para arriba”, afirma. A esto se suma que el hueso “sigue fracturado”.

Asimismo, la mujer asegura que su esposo contrajo una bacteria durante su hospitalización. “Aquí todo el mundo tiene esa bacteria”, dice, y advierte que “después le da otra y nunca va a salir”. Cuestiona la falta de seguimiento médico y reclama que “no puede ser que lo dejen ahí botado”. Su principal pedido es que lleguen los medicamentos y se acelere el tratamiento. “Si no, eso da gangrena y les cortan el pie”, advierte.

Hay médicos que también tienen quejas

Desde el interior del hospital, un médico del Abel Gilbert Pontón, que pidió mantener su nombre bajo reserva, describe una crítica situación marcada por carencias estructurales. “No te puedo decir que hay un desabastecimiento total, pero tampoco mentiría”, afirma.

Señala que el hospital, pese a ser de referencia nacional, “está trabajando con lo mínimo necesario”. Reconoce que existen profesionales capacitados, pero limitados por la falta de recursos. “Nos hace falta mantenimiento y nos hace falta abastecimiento”, resume.

En esa línea, el galeno cuestiona directamente el manejo del presupuesto institucional. “Debe haber un presupuesto, pero ¿en qué se está gastando ese presupuesto?, ¿dónde está el presupuesto?”, se pregunta. Detalla faltantes básicos como sondas, frascos de orina y exámenes especializados. También señala que el tomógrafo “lleva inactivo un montón de tiempo” y que el stock de antibióticos “es muy limitado”. “Puedes atender, pero no atiendes a plenitud”, reconoce.

Finalmente, sobre la infraestructura, confirma problemas sanitarios y deficiencias históricas. “Escuché que existió un problema con las aguas servidas en la planta baja”, indica, aunque aclara que no colapsó todo el hospital. Atribuye estos hechos al “cero mantenimiento” y menciona reclamos constantes por la falta de climatización. Concluye que la crisis es integral y que se requiere mayor transparencia y control en el uso de los recursos públicos.

