Prestadores externos y asegurados del IESS denuncian trabas en derivaciones médicas

Gremios solicitan una reunión con el presidente del IESS para revisar el Acuerdo Ministerial 140 y su impacto en la atención

Prestadores del IESS y asegurados alertan que nuevas derivaciones obligan a pacientes a rehacer trámites y esperar meses por atención.

La historia se repite cada día para miles de afiliados y jubilados. Un paciente llega a una clínica privada de segundo nivel, recibe atención especializada y, cuando necesita exámenes o una interconsulta, el proceso se detiene. Ya no puede continuar allí. Debe volver a empezar.

Ese cuello de botella tiene un nombre: códigos de validación. Y su aplicación, bajo el Acuerdo Ministerial 140 de 2023, mantiene saturadas las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y frena la continuidad de tratamientos médicos.

Gremios de jubilados, afiliados y prestadores externos de segundo nivel del Guayas denunciaron que esta normativa ha generado listas de espera de hasta un año, retrasos en diagnósticos e interrupciones graves en terapias, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, complejas y catastróficas.

Prestadores piden mesa técnica para revisar normativa del IESS

Ante este escenario, los prestadores externos solicitaron formalmente la conformación de una mesa técnica en Quito para revisar la aplicación del Acuerdo 140, que regula el relacionamiento entre la red pública integral de salud y la red privada complementaria.

La vocera oficial de los prestadores de segundo nivel del IESS, Cristina Freire, explicó que el pedido busca corregir una normativa que, en la práctica, está afectando directamente a los pacientes. “Hemos solicitado que las autoridades nos den audiencia para abordar, a través de una mesa técnica, el acuerdo 140 expedido en 2023”, señaló.

Freire detalló que el problema central es que los prestadores externos ya no pueden derivar directamente a sus pacientes para exámenes, procedimientos o nuevas consultas con especialistas.

Pacientes obligados a volver al IESS y esperar meses

Según explicó la vocera, actualmente todo debe gestionarse a través de códigos de validación, lo que obliga a los pacientes a regresar a unidades del IESS para obtener nuevas derivaciones.

“Hoy viene un paciente al prestador externo, pero si requiere otra consulta o exámenes, ya no podemos direccionarlo a nuestra propia unidad médica”, afirmó. Freire indica que ese retorno no es inmediato. "Las unidades del IESS, con una saturación cercana al 80%, enfrentan demoras de entre 6, 7, 12 meses o más para asignar citas, exámenes o interconsultas", señaló

El artículo 30 del Acuerdo 140 establece que las derivaciones programadas pueden postergarse si no afectan la condición del paciente, un criterio que, según los gremios, no se cumple en la realidad.

De atención inmediata a esperas de más de un año

Antes de la aplicación estricta de esta normativa, los tiempos eran otros. “El prestador externo derivaba inmediatamente y los exámenes se realizaban esa misma semana”, recordó Freire. "Tenemos casos en los que a los pacientes les dan cita para exámenes a los tres meses, luego otros seis meses para el especialista, e incluso más de un año”, advirtió.

La consecuencia más grave es la ruptura de la continuidad médica. “Esto interrumpe el tratamiento del paciente”, insistió Freire. Según los prestadores, enfermedades renales, crónicas y complejas requieren seguimiento constante. La falta de continuidad puede provocar descompensaciones severas e incluso riesgo de muerte.

Además, los contratos con prestadores externos ahora duran solo seis meses, cuando antes eran de dos años, lo que impide garantizar procesos médicos sostenidos.

El pedido: corregir los códigos de validación

Los gremios insisten en que no se oponen al control, sino a un modelo que bloquea la atención. “Antes éramos aliados estratégicos que garantizábamos fluidez e inmediatez. Hoy todo está saturado”, concluyó Freire.

Por ello, reiteraron la urgencia de instalar una mesa técnica con el presidente del IESS para que revise los códigos de validación del Acuerdo 140, antes de que el impacto en la salud de millones de afiliados sea irreversible.

