Contraloría auditará al IESS en 2026 por falta de pagos a prestadores de salud

La suspensión de servicios médicos expuso la vulnerabilidad del sistema de salud y motivó nuevas acciones de fiscalización

La Contraloría General del Estado iniciará una investigación al IESS por los pagos atrasados a los prestadores de salud

La Contraloría General del Estado respondió a la solicitud enviada por la asambleísta de la RC, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez, confirmando que iniciará exámenes especiales al IESS desde enero de 2026.La medida surge tras los reiterados incumplimientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el pago a los prestadores externos de salud, situación que llevó a la suspensión de atención médica desde el 1 de diciembre de 2025.

“La salud no debe ser víctima de la incompetencia ni del abandono estatal”, afirmó Veloz al divulgar el oficio remitido por la Contraloría.

IESS dejó sin atención a miles de pacientes por falta de pagos

Los prestadores privados de salud advirtieron que, ante la mora del IESS, se vieron obligados a suspender consultas, tratamientos, diálisis y procedimientos médicos. Esto afectó directamente a niños, adultos mayores, pacientes catastróficos y personas con enfermedades crónicas, quienes dependen de servicios regulares y continuos.

Contraloría realizará auditorías en varias unidades del IESS

El documento oficial detalla que entre 2026 y 2025 se ejecutarán exámenes especiales en hospitales del IESS y unidades provinciales de salud.

Las auditorías se enfocarán en:

Procesos de derivación de pacientes.

Pagos a prestadores externos.

Acreditación y contratación de servicios médicos.

Adquisición, distribución y uso de insumos y medicamentos.

Manejo de bienes institucionales.

Entre las entidades auditadas constan hospitales de Pichincha, Guayas y Manabí, además de diversas coordinaciones provinciales del Seguro de Salud.

Fiscalización legislativa continuará

Veloz aseguró que realizará seguimiento permanente: “Vamos a fiscalizar cada paso. La vida de miles de ecuatorianos está en riesgo por la irresponsabilidad del IESS.”

La legisladora enfatizó que la intervención de la Contraloría es un paso necesario para evitar nuevas suspensiones de atención y garantizar una gestión transparente que priorice la salud pública.

Suspensión de atención en centros médicos del IESS por falta de pagos en Guayas

El lunes 1 de diciembre de 2025, 37 de los 40 centros médicos que brindan servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la provincia del Guayas dejaron de atender a los pacientes derivados por esta institución debido a los valores pendientes de pago.

A las 07:30, en los exteriores del Centro de Especialidades Médicas Prosalud, en la ciudadela Las Orquídeas, solo había un paciente del IESS, quien ya conocía que no sería atendido. En la pared del establecimiento se colocó un cartel blanco que informaba: “Lamentamos no poder atenderte. Suspensión de servicios médicos a pacientes IESS por falta de pagos y auditorías desde 2023-2024-2025. Gracias por su comprensión”.

Augusto Calderón, representante legal de Prosalud, explicó que la medida se mantendrá hasta que el Seguro Social cancele “al menos la mitad de la deuda pendiente”.

