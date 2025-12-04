Crece la presión sobre el IESS: prestadores denuncian en Quito y Guayaquil por deudas

Prestadores externos del nivel dos denuncian deudas de hasta un año y el uso de recursos propios para atender a pacientes

“IESS escucha, prestadores en la lucha” fue la consigna que marcó el plantón de prestadores externos de salud del IESS en Quito. La protesta se instaló frente al antiguo edificio de los fondos de reserva y avanzó hacia la sede de Zarzuela, en medio del reclamo por pagos atrasados que, según denuncian, superan el año de retraso.

La concentración cerró brevemente la calle Estrada, a pocos pasos del parque El Ejido. Los manifestantes insistieron en que la mora del Seguro Social afecta directamente la atención médica y la sostenibilidad de clínicas y consultorios que brindan servicios al sistema.

Deudas que afectan la atención

Jimmy Ruilova, uno de los prestadores, advirtió sobre el impacto para los beneficiarios. “Perjudicados son los pacientes (…) ¿Cómo podemos seguir atendiendo así? A nosotros nos deben más de 3 millones de dólares”, afirmó durante el plantón.

El representante señaló que el retraso ha llevado al despido de personal y a que varias unidades médicas operen con recursos propios. “Estamos pidiendo lo que nos corresponde. Hemos enviado documentación por todos los medios, pero no nos escuchan”, agregó.

Marcha y reclamos extendidos

Ruilova sostuvo que la falta de respuesta obligó a tomar acciones de hecho. “Hemos hecho oficios, hemos enviado equipos, pero no nos dan solución”, dijo mientras marchaban hacia Zarzuela. Los prestadores recalcan que el problema se repite en distintos niveles de atención del IESS.

En paralelo, en Guayaquil también hubo protestas. Prestadores de segundo nivel realizaron un plantón frente a la Caja del Seguro, en la calle Olmedo, donde denunciaron que agentes les lanzaron gas lacrimógeno y los intimidaron con motos.

Lea también: Oficinas de HealthBird en Quito y Miami: el vacío que halló EXPRESO en sus sedes

La Policía intenta retirar a los manifestantes durante el plantón de prestadores del IESS. Cortesía

Tensiones en Guayaquil

Los manifestantes en Guayaquil aseguraron que la situación económica del sistema amenaza la continuidad del servicio. Reclaman que las demoras son insostenibles y que el riesgo operativo aumenta cada mes. Aunque las protestas fueron pacíficas, los prestadores denunciaron un uso desproporcionado de fuerza pública. Exigen una respuesta concreta sobre los desembolsos pendientes y una agenda para resolver el problema estructural.

Vocera de prestadores: “Lo único que pedimos es un pago para subsistir”

Cristina Freire, vocera de los prestadores externos de segundo nivel en Guayaquil, explicó que las protestas se replicaron en varias provincias ante la imposibilidad de sostener la operación sin pagos. “Lo único que estamos pidiendo es un pago de toda la deuda que tienen, un solo pago para por lo menos subsistir hasta febrero o marzo”, afirmó. Agregó que en Quito representantes de Guayas, Pichincha y otras provincias mantienen reuniones con autoridades, aunque aún no reciben respuesta.

Freire señaló que los lotes ya auditados están listos para ser pagados, pero falta voluntad del nivel central. “Está todo listo, está la documentación, está auditado, pero no hay voluntad para proceder al pago”, dijo, cuestionando la demora en auditorías del 2024 y la falta de un cronograma claro.

“Nos tiraron gas lacrimógeno y motos encima”

Prestadores externos de salud IESS: ¿desde cuándo dejan de atender a derivados? Leer más

La vocera relató que durante el plantón en Guayaquil varios jubilados, afiliados y trabajadores despedidos cerraron momentáneamente la calle, lo que provocó una reacción policial. “¿Y qué hizo la Policía? Echarnos gas lacrimógeno, tirarnos las motos encima. Hubo personas desmayadas”, denunció.

Freire insistió en que la protesta buscaba una respuesta mínima: un pago que permita resistir hasta que el presupuesto estatal se reactive. “Precisamente esa es la forma en que responden ante algo tan simple como pedir un pago para resistir hasta marzo”, sostuvo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!