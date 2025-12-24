Gripe H3N2 en Ecuador: primer caso se originó por familiares que llegaron de España

El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco, confirmó que se trata de un niño

El primer caso de influenza A(H3N2) en su variante K registrado en Ecuador corresponde a un niño que se contagió tras el contacto con familiares procedentes de España, según informó este 24 de diciembre el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco.

El caso fue identificado en la región sur del país y, de acuerdo con el funcionario, se detectó de manera oportuna. Tras el diagnóstico, se rastrearon catorce contactos cercanos del menor, ninguno de los cuales presentó síntomas, aunque se aplicó un cerco epidemiológico para descartar riesgos adicionales.

Los análisis realizados confirmaron que el origen genético del virus corresponde a España. Carrazco explicó en una entrevista con Teleamazonas que el menor no había viajado a ese país, pero sí mantuvo contacto con familiares que llegaron a Ecuador durante las festividades de Navidad y fin de año, un período habitual de retorno de migrantes ecuatorianos.

El subsecretario recordó que la influenza A(H3N2) circula en el país desde hace décadas y señaló que la variante K, surgida en junio en el hemisferio norte, no ha mostrado mayor gravedad ni aumento de hospitalizaciones, aunque sí presenta una transmisibilidad más alta. Enfatizó que “no se trata de una nueva pandemia” y que la vacunación y las medidas de autocuidado siguen siendo las principales formas de prevención.

Carrazco añadió que el Ministerio de Salud mantiene un stock de 4,5 millones de dosis de vacunas contra la influenza y que, tras completar la inmunización de los grupos prioritarios, desde este miércoles se habilitó la vacunación para la población general.

Mantenemos activa nuestra campaña de vacunación contra la influenza. 💉



Si eres parte de los grupos prioritarios acude al Centro de Salud más cercano y solicita la vacuna. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/kUbvYxjk7O — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 19, 2025

¿Cuáles son los principales síntomas?

Según información oficial, la influenza A (H3N2) se manifiesta con malestar y síntomas de mayor intensidad en comparación con un resfriado común.

Fiebre alta (superior a 38 °C) suele aparecer de forma repentina

Escalofríos

Sudoración

Sensación marcada de cansancio extremo

La tos seca persistente, que puede prolongarse durante varios días, es otro de los signos característicos, junto con el dolor de garganta, la congestión nasal y episodios de dolor de cabeza de intensidad variable. También se destacan la aparición de dolores musculares y articulares generalizados, que dificultan las actividades cotidianas

