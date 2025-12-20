Gripe H3N2 en Ecuador: ¿Cuáles son sus principales síntomas?

La circulación de la gripe A (H3N2) continúa aumentando en distintos países, impulsada en parte por la aparición y expansión del subclado K, una variante genética que ha generado repuntes tempranos de influenza en el hemisferio norte. Autoridades sanitarias internacionales han reforzado sus llamados a extremar las medidas de prevención y a reconocer de forma temprana los síntomas más característicos para evitar complicaciones.

El Ministerio de Salud Pública confirmó la primera variante del virus en Ecuador. Se trata de un paciente del Austro ecuatoriano. “Como Ministerio de Salud Pública, mantenemos activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional”, señaló la entidad.

Un virus de inicio brusco y síntomas más intensos

Según información oficial, la influenza A (H3N2) se manifiesta con malestar y síntomas de mayor intensidad en comparación con un resfriado común.

Fiebre alta (superior a 38 °C) suele aparecer de forma repentina

Escalofríos

Sudoración

Sensación marcada de cansancio extremo

La tos seca persistente, que puede prolongarse durante varios días, es otro de los signos característicos, junto con el dolor de garganta, la congestión nasal y episodios de dolor de cabeza de intensidad variable. También se destacan la aparición de dolores musculares y articulares generalizados, que dificultan las actividades cotidianas

Síntomas adicionales y manifestaciones en grupos vulnerables

En niños y adultos mayores, la gripe A (H3N2) puede acompañarse de náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales no son los más comunes en la población adulta joven. Los especialistas advierten que la fatiga severa, incluso posterior a la disminución de la fiebre, es un rasgo distintivo frente a otras infecciones respiratorias.

Por su parte, la variante H3N2 subclado K —predominante este año en varias regiones— mantiene un cuadro clínico similar al de la influenza estacional, aunque algunos países han reportado intensificación de síntomas habituales, como fiebre, tos, dolor muscular y agotamiento. Hasta el momento, no se ha demostrado un aumento de gravedad, pero sí una mayor capacidad de transmisión, lo que tensiona los sistemas de vigilancia epidemiológica

Los organismos de salud internacionales continúan enfatizando medidas básicas: vacunación anual, lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados y uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

