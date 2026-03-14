Liga de Quito vs Universidad Católica EN VIVO: minuto a minuto el partido de LigaPro

El equipo dirigido por Thiago Nunes apuesta por su plantel completo para volver al triunfo ante Católica por la fecha 4

El fútbol capitalino vive una noche especial este 14 de marzo de 2026, cuando desde las 19:00 se dispute una nueva edición del Clásico quiteño entre Liga de Quito y Universidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Un partido con historia, rivalidad y la necesidad de sumar puntos en el inicio de la temporada de LigaPro. Y aquí podrás seguir el minuto a minuto.

Liga de Quito llega con la urgencia de cambiar su panorama. El cuadro albo no ha tenido el arranque esperado en el campeonato y acumula dos derrotas consecutivas, lo que lo mantiene con apenas tres puntos en la tabla. El equipo universitario necesita una reacción para no perder terreno en las primeras jornadas del torneo.

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Del otro lado, Universidad Católica encara el compromiso con un panorama distinto. El conjunto camaratta solo ha disputado dos encuentros en el campeonato, con un balance de una victoria y una derrota, resultados que lo mantienen competitivo y con confianza para visitar a su rival de ciudad.

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Más allá del momento de cada club, el Clásico de Quito siempre es un duelo especial. Católica suele ser un rival incómodo, incluso cuando juega fuera de casa, mientras Liga apuesta por hacerse fuerte en su estadio y aprovechar el respaldo de su hinchada.

El entrenador Thiago Nunes tiene a disposición a todo su plantel y espera que su equipo vuelva a mostrar su mejor versión. En lo que va del 2026, Liga solo ha podido ganar un partido en LigaPro, cuando venció a Orense como visitante en el estadio Nueve de Mayo el pasado 20 de febrero.

La noche promete emociones, intensidad y un capítulo más en la historia de uno de los enfrentamientos tradicionales del fútbol quiteño.

EN VIVO el minuto a minuto de Liga de Quito vs Católica

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