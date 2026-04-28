Consejo de la Judicatura volverá a tener cinco vocales con la llegada de Mercedes Caicedo

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Desde el 18 de febrero de 2026, tras la renuncia y posterior destitución de Mario Godoy, el Consejo de la Judicatura funcionó solo con cuatro integrantes. Con el nombramiento de Mercedes Caicedo como presidenta por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el organismo volverá a contar con sus cinco vocales.

El pleno ha estado conformado por el presidente Damián Larco, junto a Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros Añazco y Fabián Fabara Gallardo. Eso en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la Judicatura, tras lo ocurrido con Alexandra Villacís, a quien le correspondía dirigir el ente.

Este fue el proceso:

Caicedo renunció a su cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia, función que desempeñaba desde el 3 de febrero de 2021, para asumir la titularidad de la Judicatura.

La Asamblea Nacional informó que la posesionará el miércoles 29 de abril, a las 17:30, en una sesión convocada solo con ese objetivo. También se posesionará al vocal suplente Ramón Antonio Echaiz. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado de los tribunales de la República. Ha trabajado como auxiliar en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

Por el feriado decretado por el presidente Daniel Noboa, desde el jueves 30 de abril, se prevé que el lunes 4 de mayo, Caicedo acuda a su despacho en la Judicatura.

Caicedo es jurista especializada en derecho penal y criminología. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías en áreas vinculadas al derecho penal. En la Función Judicial fue jueza nacional encargada y conjueza en la sala de delitos penales, corrupción y crimen organizado.

El pronunciamiento de Damián Larco

En ese contexto, Damián Larco, quien fungió como presidente, reiteró que su gestión fue temporal y orientada a garantizar la continuidad institucional. Además, anticipó que la nueva titular contará con el respaldo necesario para enfrentar los desafíos del sistema de justicia y avanzar en los procesos de transformación que demanda la ciudadanía.